自由廣場》美國修改「一中政策」的時間到了

◎ 林正二

美國冷戰時期基於「聯中制蘇」戰略所制定的「一中政策」，在「中俄獨裁國家聯手對抗民主國家」的新冷戰時代，還能有效遏阻中國侵台，維護台海與印太地區的和平穩定與自由開放嗎？

中國近年不斷在南海、東海地區擴張武力，共機不時越過台海中線臨近台灣領空威脅我國，近日更宣稱台灣海峽是中國領海的延伸，已讓美國「維持台海現狀」的「一中政策」形同失效。

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雖然拜登最近宣稱中國如攻台，將以武力協助台灣抗中，但共機仍不斷威嚇我國，更將台海內海化。這都是因為美國仍在以「認知台灣是中國一部分」的過時「一中政策」抗衡中國，只是調整政策執行方向，並未修改「一中政策」，改為美國「不認知（或承認）台灣屬於中國」。

美國台海的軍事戰略雖已漸清晰化，但整體「一中政策」仍維持模糊化，讓中國有機可乘，認為美國「認知」中國的「一中原則」，就是默認台灣屬於中國。因此，儘管拜登已明確表示美國將以武力協助台灣抵抗中國侵台，中國仍是肆無忌憚地不斷加強對台灣的軍事威嚇。

雖然拜登已將台海安全列為美日澳印四方安全對話、美日同盟及G7與歐盟等國家重要關切的議題，並透過軍事聯合演習與議題化策略，不斷加強民主國家對抗中國的力量，將兩岸問題變為中國侵略台灣的國際問題；然而，因為美國尚未有明確的協防承諾，共軍仍頻繁擾台。

由於美國的台海策略未能清晰化，美國會迄未通過能有效遏阻中國侵台的「台灣防衛法」。該防衛法主要是維持美軍阻止中國對台灣造成「既成事實」的能力。但美國要做到這點，必須在共軍顯現任何明顯侵台跡象時，即予擊退。果如此，美國就要有清晰的台海策略，簽署台美協防條約。

美國會對該法案的意見是，若中共透過軍事力量強迫台灣與中國統一，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害。台灣如被中國奪走，台灣海峽將變成中國的內海，美國將失掉整個東亞地區防線，威脅日本、澳洲等亞太國家的安全以及傷害歐盟等國家自由貿易的運作，而嚴重傷害美國的政經利益、民主形象與信譽。

在中國發動統台攻勢，台海情勢越來越嚴峻之際，美國應改變模糊的台海策略，修改「一中政策」，外交承認台灣，並派遣第七艦隊協防台灣，明確警告中國勿輕舉妄動，以龐大軍力確保台灣主權，才能護衛美日澳等國在印太地區的利益。

（作者為退休駐美外交人員）

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