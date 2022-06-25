自由廣場》電價應先漲用電大戶

◎ 蔡雅瀅

經濟部即將召開電價費率審議委員會，前工商協進會理事長林伯豐表示：只漲用電大戶，是在處罰用電大戶，製造業一定會出走；遠東集團董事長徐旭東亦稱：小的不調大的調，這樣是要把大的趕出去。然而要求不分用電多寡，齊頭式調整電價合理嗎？

電業法第四十九條授權訂定的《公用售電業電價費率計算公式》第六點，各類用戶電價費率訂定原則包含：（一 ）反映成本：落實使用者付費等；（ 二）節能減碳：用電量多者負擔較高單價；（ 三 ）抑低尖峰；（四）照顧民生：民生基本生活用電採較低電價，第一級距電價得低於供電成本，第二級距電價接近供電成本；民生基本生活用電調整時，需評估對物價及經濟之衝擊；（五）大類用戶定價原則：住宅及小商家電價：以照顧民生及節能減碳為原則；工商業電價：以使用者付費及提升能源效率為原則。可知：電價費率訂定，就不同類型的用戶，有不同的政策考量，齊頭式調整並非真平等，差別訂價才能兼顧民生、節能與實質公平。

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用電大戶用電量高，若電價低於供電成本，差額由全民所繳稅金補貼，大戶電用越兇，獲得的補貼越高，形同劫貧濟富，並不公平。用電大戶用電量大，節能空間也大，提高電價可促其提升能源使用效率或自設再生能源設備，若因而降低購電量，單價雖增，需繳的總電費卻可能下降。再依二○二一年電力消費資料，工業部門佔五十七‧一％，遠高於住宅部門的十八‧六％，調漲佔比較高的工業用電電價，顯更具效益。況能源開發經常是犧牲國民健康與生物棲地換來的，真實成本非常昂貴；而高耗能產業，經常也是高污染產業，消耗大量電力，卻不願負擔合理電價，此種企業若真的出走，反而是台灣產業轉型的契機。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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