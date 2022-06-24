自由廣場》岳不群‧左冷禪 張善政·韓國瑜

◎ 張經偉

張善政日前在其個人粉專上如是說：「恭喜新竹林智堅市長獲得徵召，代表民進黨參選桃園市長。我個人不會對他做任何人身攻擊，希望這次選舉變成一個典範的君子之爭。」

他接著就話鋒一轉，借「一位曾在綠營擔任官的好友」之名義，如是寫道：「民進黨是全世界最會選舉的政治機器，他們會運用各種力量來對付我」、「民進黨選舉厲害的『技術』及『非我族類，其心必異』的鬥爭手法」，其轉彎速度之快，讓人頭暈目眩。原來，其方才所謂「我個人不會對他做任何人身攻擊」，真正的意思是「我不是針對你，我是說在座各位，都是垃圾」。更讓人髮指的是，他居然還好意思接著自稱「我個人風格較斯文、作風太君子」。真是見識了，原來所謂斯文、君子，是這種不做人身攻擊、而做無差別式攻擊！

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張善政跟韓國瑜其實大同小異，他們同樣講著支離破碎、不堪檢驗的語言，且亟欲將對手陣營全然醜化，兩者差別只在講話語氣：韓國瑜聽上去就充滿煽動性、張善政則會包裝得溫和爾雅。假如各位讀了《笑傲江湖》之後，都覺得「偽君子」岳不群比「真小人」左冷禪更可怕，則張善政們，絕對不亞於韓國瑜！咱高雄人彌補了錯誤，願桃園人更能預防錯誤。

（作者為清華大學歷史碩士，高雄市民）

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