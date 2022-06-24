自由廣場》朱立倫的地方派系絞肉機

◎ 吳易翰

去年，四大公投的慘敗，加上中二及罷昶的雙輸，朱立倫節節敗退，讓國民黨的支持者「看不見未來」。現在，國民黨年底縣市長選舉的提名之亂，外界也給朱立倫下了「領導失能」的註解。

在提名桃園市長人選的過程中，朱立倫寧可得罪藍營的最大樁腳議長邱奕勝，也在所不惜要空降張善政；而在苗栗縣長人選，也不管議長鍾東錦如何展現其政治實力，朱立倫始終是「心在徐志榮」。

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或許，是受到中二補選地方勢力全面潰敗的衝擊，現今朱立倫的「堅定不妥協」，似乎頗有藉此次縣市長提名開創「以形象取代派系」的重建之路。

可是，不管是中央或地方黨部，許多黨務要職仍見地方派系頭人的身影。近日，國民黨花蓮縣黨部要求參選議員就要支持黨推薦的正副議長人選，此創舉造成的「後山之亂」，就是因為要幫傅崐萁的勢力「排除異己」，且傅崐萁也早被視為是年底九合一選舉的國民黨「政治操盤手」。

我們樂見朱立倫極欲擺脫傳統地方的派系掣肘，為台灣的政治展開「新氣象」。倘若，朱立倫真心想要改良國民黨的體質，就不該只是把地方派系當成絞肉機，而黨中央卻是大啃「改革香腸」。否則，當地方禍起蕭牆時所引來的政治殺傷力，將會是朱立倫不可承受之重！

（作者為政治工作者，台北市民）

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