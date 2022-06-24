自由廣場》孟加拉打臉中國 談印度後院

◎ 王文勝

帕德瑪橋是孟加拉目前最大的跨河大橋，這座橋戳破了中國大外宣的謊言。此前，中國宣稱這座橋是孟加拉與中國合作的重大成果，結果孟加拉現在出來否認，表示這座橋幾乎是孟加拉政府出資和部分企業獨立完成的。

中國試圖去宣傳孟加拉這座大橋跟一帶一路之間的關係，但實際上這座大橋完全是由孟加拉政府出資建造，孟加拉外交部更明確指出，這個計畫是由總理哈希娜規劃，中國僅是出動工程團隊幫助建設，而且不是唯一的工程團隊。

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孟加拉政府主要由兩大黨或陣營主導，一個是由孟加拉國父謝赫·穆吉布·拉赫曼建立、親印度的孟加拉人民聯盟；另一個是孟加拉前軍事強人齊亞·拉赫曼創建的孟加拉民族主義政黨孟加拉國國民黨。印度如此形容：孟加拉政壇是兩個女總理的戰爭，謝赫·穆吉布·拉赫曼的女兒哈希娜和齊亞·拉赫曼的遺孀卡莉亞；而印度官方與智庫普遍支持哈希娜，因為不論是哈希娜或者其父親謝赫都與印度關係密切，孟加拉獨立也是在印度的支持下從巴基斯坦脫離，因此當哈希娜就任總理後，印度普遍對印孟關係感到樂觀。

孟加拉雖然是一帶一路和亞投行的參與者，但實際上孟加拉對中國的「戰狼外交」是有嘴必回。比方之前中國評論孟加拉沒加入四方安全對話，說孟加拉很聰明，不會隨著印度和美國起舞。結果孟加拉外長摩門立刻出面反擊，「孟加拉不加入四方安全對話，是基於自身的國家利益。但孟加拉不是中國的一省，中國沒資格對孟加拉下指導棋。」

無獨有偶，孟加拉雖沒加入四方安全對話，但孟加拉是印度主導的「環孟加拉灣多領域經濟技術合作倡議」成員，成員國包括斯里蘭卡、孟加拉、不丹、印度、尼泊爾、泰國和緬甸，孟加拉每一屆都會出席，且年度聯合軍演也都緊隨印度，對印度牽制中國有很大的戰略意義。

這次中國的宣傳失敗，根基於一項事實：中國投注南亞的資源，正在被印度反向超車，一方面南亞不像東南亞那樣有完整的資金與華人人脈，也不像非洲那樣把中國當成抗衡歐洲的夥伴，南亞本質就是印度的後院，俄烏戰爭後中國必須花更多資源承擔原本俄羅斯勢力範圍國家，以免被美國端走，因此南亞地區目前都是親印度的政黨和人物執掌，孟加拉會出來打臉中國，也就不意外了！

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

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