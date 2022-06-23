自由廣場》（金恆煒專欄）習神話的「泡泡詛咒」

在荒謬的國家，荒謬就是正常；在不正義的國家，不正義就是正義；在沒有是非的國家，非即是、是即非。歐威爾筆下《一九八四》大洋邦的口號「戰爭是和平＼自由是奴隸＼無知是力量」已澈底出現在習近平統治下的「戰狼中國」。最近中國有兩項舉措與說法，讓全世界腦筋打結：一個是「香港不是殖民地」；一個是「台灣海峽不是國際水域」。什麼跟什麼呀。

「香港不是殖民地」的論述，固然只出現在今年秋季港島的四本中學新教科書上，不會影響國際規範；無可奈何的是港人。原來全世界包括港人所認知的「香港是英國殖民地」（British Hong Kong）是「皇冠上的錯誤」。先說一個故事。派到香港進行「回歸祖國」工作的許家屯一再信誓旦旦的向港人保證：收回香港之後，「一切不變，要變的只是港府英國國旗換成中國國旗，英皇委派的港督變成自選的港督，不再是『英國殖民地』。」今天香港不但從「英國殖民地」淪落成「中國殖民地」，連過去自由、法治的歷史與驕傲、成就（夠諷刺吧）也一筆被抹煞。

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至於「台灣海峽不是國際水域」，中國外交部發言人汪文斌表示：「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。」美國國務院發言人普萊斯立刻還以顏色：「台灣海峽是國際水域，這意味著台灣海峽允許公海自由包括航行和飛行自由，並受到國際法的保障。」並強悍反擊說，美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和運作，包括穿越台灣海峽。根據「美國之音」的採訪報導，「中國聲稱台灣海峽不屬於國際水域是重大的立場轉變。」

中國／中共在「香港問題」與「台海問題」上都大轉彎，出現兩個共同點：一個是強調「主權」。香港不過是英國的「殖民管治」，台海則是中國不變的內海。另一個是時機。逼近中共二十大了，二十大是習大大終身主席制的關鍵；這兩個轉變是刻意彰顯習近平的權威。二○一三年三月習近平當選國家主席、國家軍委主席，最重要的講話是檢討蘇聯解體的主要原因出於意識形態領域的失敗：「全面否定了蘇聯歷史、蘇共歷史，否定列寧，否定史大林，搞歷史虛無主義。……這是前車之鑑。」去年官方推出宣導紀錄片「歷史虛無主義與蘇聯解體」，就是造「習近平思想萬歲」的神話。中國認為香港是殖民地、台海是公海等敘述，就是否定了共產黨、就是搞歷史虛無主義，就是坐視意識形態領域的敗北。

香港人已經是中國砧板上的魚肉，要煎要煮，悉聽習便，無法也無力違抗，唯有認命之一途。台海不然，只要美國等國家的飛機、航空母艦繼續橫行台灣海峽，非但「內海」不存，「主權」說破產，同時所謂「一中原則」也皮之不存。美國政治學上有一個名詞叫「石油詛咒」（oil curse），靠石油贏得政權就會造成「寡頭」（oligarch）統治，同樣的，靠「戰狼」就成「泡泡」統治，習神話遂淪為「泡泡詛咒」（bubble curse）。如此而已。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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