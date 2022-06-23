自由廣場》究責新北 監委先查

刑事訴追有很大機率不會啟動

◎ 吳景欽

恩恩家屬因求助新北市消防局，耗費八十一分鐘才送醫，致讓人質疑有無延誤。而在家屬要求錄音檔，新北市府卻以涉個資為由為阻礙，且稱此案所有資料已交由檢方為調查，似可藉此釐清事實。惟若偵查重點擺在報案資料之外洩，顯就非查明有否延誤就醫，反有整肅吹哨者之疑慮。故欲究明有無疏失，就應朝向公務員廢弛職務與過失致人於死的刑事究責上。

刑法第一百三十條的廢弛職務罪，雖為三到十年有期徒刑之重罪，但消防局派救護車須經衛生局確認，若公務員稱是依市府指引所為，能否屬廢弛職務，就成疑問。就算廢弛職務，但與死亡的因果關係難於證明，且此罪僅處罰故意下，若僅是聯繫不力，就屬刑法不罰之過失，致僅能以過失致死罪來究責。

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而刑法第二七六條的過失致死罪，並無重大過失加重刑罰之明文，而一律以五年有期徒刑為上限，就與廢弛職務罪的重刑規定，有相當的落差。而在恩恩事件裡，聯繫急救工作者，並非單一公務員，且在刑法不承認過失型態的共同正犯下，相關公務員是否善盡注意義務、是否有應作為不作為造成延誤就醫，就會被分別看待。若再加以新冠肺炎之病因，這相互的因果關係就難連結，致須基於罪疑惟輕加以切斷，又在過失致死罪不罰未遂下，即便公務員查有疏失，也不會有刑事責任。

故於刑事訴追有很大機率不會啟動下，就只能由家屬進行國家賠償的訴訟。惟此等訴訟，若仍由原告負舉證責任，則針對公務員有否不法侵害及因果關係等事實，就可能因地位、資訊、武器不對等等因素而難於舉證，致承擔敗訴之結果。故於此情況，實應依公平正義原則，先推定公務員有不法侵害，若欲免責，就應由被告負起無過失之舉證責任。則於此時，若被告方不揭露完整的錄音內容，亦無法說明程序無瑕疵，雖未必能還原真實，卻已凸顯急救體系的種種缺失，致得承擔國家賠償責任。

總之，在新北市政府於恩恩事件，對家屬採取擠牙膏式的資訊揭露，似就只能期待司法來還原真相。惟在訴訟必然曠日廢時，家屬亦得承受二次傷害下，或由監察院先進行調查，才是上策。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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