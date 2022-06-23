自由廣場》30億元的感嘆 請捐款贊助兒童醫療

◎ 木江心

兒童健康是一個國家文明的指標！兒童醫療是維護保障兒童健康最重要的一環。所有兒科醫師最大的心願，都是希望病童能迅速的恢復健康，發揮天賦潛能。

文明國家如歐美紐澳日的兒童醫療，幾乎都是公費或者是極少的負擔，都有外觀活潑，色彩鮮明，符合兒童醫療需求的兒童醫院。就如資本主義的美國，兒童醫院都仍依靠政府資源以及社會大眾的捐款，所有的王公貴族影視紅人，到很多國家參訪的第一件事情，就是去兒童醫院探訪病童，甚至幫忙募款。醫護人員不需要為兒童醫療的經濟來源和醫院財務煩惱，只要盡力發揮專業知能幫助病童恢復健康。

請繼續往下閱讀...

台灣雖然有全世界數一數二的健保，但是我們新生兒和嬰幼兒的死亡率卻排名在中段。更甚者，台灣的幼童在抽血或打針的時候，要四個醫護人員抓住孩子的手腳才能進行；碰到沒有經驗的醫護人員，甚至要三到四次才能完成。有位五歲病童因為肺炎合併肋膜積水住進加護病房，兩天之後轉到有家屬陪伴的病房，媽媽說孩子每天做惡夢，兩個多月後才平靜下來。可見住院對孩子造成的創傷有多麼嚴重！在歐美文明國家都已開放家屬到加護病房陪伴照顧，不僅能減少病童的恐懼，更能改善親子關係和病嬰未來的神經發展。

台大兒童醫院雖然有政府全力支持，但是軟硬體仍然比不上歐美紐澳日。我們常說兒童是我們未來的希望，而我們是怎麼對待病童呢？台灣幾乎所有的醫院都需要營利生存，因而要求兒童醫療的部門必須自負盈虧。健保既然是有服務才有給付，因此台灣的兒童醫療要能夠賺錢，就是要多抽血、多檢查、多住院，所以非必要的檢查或住院常常可見。少數醫師為了生存，不被院方責難，也會作出不符合專業的行為；但最終受害的還是本來不需要抽血打針，不需要住院的兒童。

社會大眾看到兒虐的事情，都憤憤不平，卻坐視不管兒童醫療對病童近乎凌虐的現實？台灣不窮，我們的孩子值得我們給他最好的醫療！為了你我和孩子的未來，懇切盼望從我們開始，重視兒童醫療的需要，捐款贊助兒童醫療。看到這則新聞嗎：「俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章獲30億 捐助烏克蘭受難兒童」。相信我們台灣人也能！

（作者現任教學醫院新生兒科主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法