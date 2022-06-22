自由廣場》利率調升半碼 能抑制通膨大怪獸?

◎ 郭振鶴

高通膨肆虐，台灣也躲不掉。最近，台灣地區的食品通膨率從原本的亞洲排名倒數第四，來到亞洲第二。最貼近庶民生活的，是去吃自助餐時，白飯已從原本一碗十元，漲到十五元，而九五無鉛汽油，也從半年前廿五元調高到卅元，讓民眾很有感。

看到美國聯準會一口氣利率三碼，以抑制通貨膨脹，與之前各國QE政策貨幣寬鬆低利率政策延續五年相較，導致股市房價飆高超乎預期，股市、房價不斷飆升，經濟成長率超過預期榮景。唯近期通膨已遠大於經濟成長率，聯準會也調高對通膨的預測，預估年底物價指數會上揚五點二％，高於三月預測的四點三％，貧富差距成為聯準會升息主因。此外，人民的薪資所得沒有成長，但通膨卻使物價不斷飆漲，導致人民實質所得反而降低，貧富差距越來越大。由於通膨怪獸已然降臨，聯準會運用升息三碼來抑制，同時企圖平衡貧富差距。

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因烏俄戰爭油價飆升，物價原料不停上漲，美國聯準會大幅升息的重要意義在於，一、對抗通貨膨脹；二、打擊炒房、炒股的投資客，平衡貧富差距；三、美國聯準會把錢鎖好，由於疫情環境致人民不敢消費，更不可能大量消費，因此一下子調高三碼。

但反觀我央行，十六日召開第二季理監事會，會後央行總裁宣布政策利率調升半碼（零點一二五％），並從十七日起實施。同時預測今年經濟成長率為三點七五％、全年CPI及核心CPI年增率分別為二點八％及二點四％。人民因通膨致實質所得不斷萎縮，至少超過五％。但央行太過保守，調升半碼根本對房地產的投資客幾無影響，供給方建商也持續投資蓋房，更持續喊缺工缺料，利率調升對股市房價恐怕只是短期波動。

最受影響的恐怕是上班族。央行利率只調升半碼，老百姓卻因萬物齊漲，致實質所得加速萎縮，影響所及至少超過五個百分點。

（作者是東吳大學商學院兼任教授）

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