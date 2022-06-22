自由廣場》恩恩案該處理了

◎ 張惠和

「恩恩事件」報案錄音檔被媒體完整曝光，民進黨發言人黃彩玲直指侯市府有四大罪狀，首先，侯友宜聲稱三月成立防疫派遣中心，但侯市府要求「確診者要衛生單位同意，才能派救護車」規定，讓派遣中心失去作用；其次，消防局與衛生局橫向聯繫完全失能，導致延誤送醫；再者，為了事後隱匿實情，「全力協助」變成要求公務員「全力演出」；最後，侯市長不解決問題卻解決吹哨者，聲稱挺第一線消防人員變成虛假的謊話。

筆者身為新北市民有些話已不得不說：

一、六月一日民進黨副秘書長林鶴明說，大家關心的其實是恩恩爸爸所提出的需求，他當時打不通的電話，侯友宜知道嗎？要的通聯記錄，又處理了嗎？

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二、八日民進黨秘書長林錫耀在中執會說，侯友宜應該慎重道歉，這是態度和價值的問題。林錫耀說，立法院民進黨團開記者會，中央黨部也發出聲明，呼籲侯慎重道歉，「恩恩爸只是希望有真相，最後全力配合變成全力演出，黨很少公開表示態度，但這是態度和價值的問題」。

同日，行政院發言人羅秉成受訪說，這已是公眾矚目案件，對地方政府是某種危機，在可信度被懷疑下，應在第一時間講清楚，甚至主動還原相關案情，他建議侯發動內部的獨立調查提出完整報告。

三、「恩恩」不幸染疫過世，家屬質疑延誤送醫，要求相關單位提供通聯錄音檔，遭遇諸多阻礙；民進黨新北市議員何博文、張志豪九日赴監察院陳情，盼監委立案調查，還給家屬公道，也讓社會大眾得知真相。

四、恩恩事件中，在野黨把責任推給1922是疫情專線電話，是否應公布完整錄音檔？行政院長蘇貞昌出席基隆城市博覽會時表示，行政院要求指揮中心廿四小時整理好資料，提供家屬，希望新北市消防、衛生局盡速回應家屬要求，讓真相大白。

新北市衛生局昨天聲明，所有資料證據，包括錄音檔案都已送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。筆者認為，既然連院長都講話了，除了司法、監察院調查。行政院難道不能責成一位政務委員，召開處理會議，如果繼續讓事件這樣延燒下去，新北市政府跟行政院都難辭其咎。

（作者是退休公務員）

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