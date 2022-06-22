自由廣場》﹙林保華專欄﹚101大樓不在香港在台北

今年七月一日是香港「回歸」廿五週年，對中共是大慶，何況新一屆特區政府已經準備就緒，「港英餘孽」從政府高層與立法會中清除，甚至實現了「武官治港」，完成了「二次回歸」。除非有意外，否則習近平勢必親臨香港大肆慶祝。在機場迎送皇上的師生已經接到通知要在酒店隔離一個星期，受到邀請出席相關儀式的政治人物也接到通知，事前必須遵守多項防疫的「閉環措施」。

今年七月一日也是中共建黨一○一週年，可以在香港順帶慶祝，不過一○一大樓不在香港而在台北，未免讓習皇心有戚戚焉，否則這個慶祝儀式多麼完美。有幸習近平上台後，台灣爆發太陽花運動，馬習會又逼使國民黨失去執政地位，否則離開香港後習皇勢必御駕來台北慶祝建黨。要記得國民黨榮譽主席連戰曾在二○○九年到圓山飯店屈尊拜會雲集該省要員的中國江蘇省代表團，對省委書記梁保華說：你們可以在這裡開江蘇省委會議了。

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要彌補這個缺憾，在台灣的中資機構頭頭不妨在一○一大樓宴請柯市長與馬前總統慶祝中共建黨。因為柯文哲才建議台灣要修建金廈大橋；近來媒體不斷報導烏克蘭炸橋以阻止俄軍入侵，柯文哲則以建橋來迎接共軍。馬英九不顧無法無天的封城，居然大讚習近平的法治，也難怪中共可以隨意將民眾的健康碼轉為紅碼而「行不得也」來阻止他們揭發騙子。

然而中共也不必灰心，拜登總統已經向習近平表示不會致力於改變中國的制度，因此即使這次失去慶祝一○一黨慶的機會，二○五○年還有慶祝國慶的機會，習皇要努力改善自己的基因，向外星人盜取不死的秘訣。

中共在完成香港的「二次回歸」後，就開始修改香港的教科書。最突出的是否認香港曾經是殖民地的地位；接下來可能要否認台灣曾經也是殖民地，藉以證明自古以來是中國一部分。與此相配合的是，共軍發佈了《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，將「非戰爭軍事行動」合法化，即是鑑於人民反抗封城的教訓，將未來坦克開進北京、上海等大城市進行屠殺合法化。入侵台灣也是「非戰爭軍事行動」來杜絕外界譴責與對台灣反侵略的支援，這是發展了普廷以「特殊戰爭」入侵烏克蘭的謬論。

台灣要如何守住主權而不被中共奴役？我最擔心的就是台灣官員與民眾缺乏敵我意識，容易受騙。就如有民眾誤信假借謝金河名字的騙子，輕易交出管理自己資產的主權導致投資資金被騙；快篩劑與桃機設備誤用中國貨似乎永遠無法吸取教訓。中共則是巨無霸騙子，不但騙台灣，還騙整個世界。看著習近平、王毅這夥穿西裝的流氓，貌似真誠的甜言蜜語，還有西方國家領袖願與騙子對話通電，我真的會吐血。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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