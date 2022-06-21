社論》歷史不應是一整套的謊言

中國野心崛起，近年在國際社會蠻橫行事、強詞奪理已不是新聞，但它最近變本加厲，幾番言行舉措引人側目，導致爭議，甚至遭人訕笑。先是其駐美大使秦剛在德州說，「台灣早在近一千八百年前就是中國的一部分，比美國建國早一千五百多年」。其次，它重新解釋歷史，香港的教科書正在強調「香港從來不是英國的殖民地」。另外，繼去年把南海視為其不承認外國船舶享有「無害通過權」的「內水」（Internal waters），最近進一步宣稱「台灣海峽不是國際水域」。

秦剛的說法，中國外交部官網及「新華網」等官媒一語帶過，他如何推論「一千八百年前台灣即屬中國」，令人莫名其妙。如按中國古書，一千八百年前或三世紀末的《三國志》曾有疑似台灣的記載，但三國時期的「夷洲」或後來隋代的「流求」是指台灣、琉球群島或其他島嶼，無從稽考。再從常識退一萬步說，即使中國古書曾提到台灣，也不能說「台灣自古即屬中國」；就如元人周達觀十三世紀曾著有《真臘風土記》，卻不能強說昔日真臘、今日吳哥窟或柬埔寨「自古即屬中國」。

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不過，堂堂駐美大使有此荒誕發言，並不令人意外。去年才上任的秦剛，雖無良好的學術訓練和現代民主觀念，卻素有「戰狼」的外號。據報導，去年七月在一項美中關係視訊會議中，他曾口出狠話，指美國應停止讓雙邊關係惡化，「如果我們無法解決彼此分歧，請閉嘴（shut up）」，其不合外交禮儀的強硬嘴臉，舉座側目。如今再舉歷史年代做無稽之談，企圖強把台灣納為中國的一部分，且聽眾又是德州亞洲協會會員，實在是馬不知臉長，貽笑大方。

中國對歷史好做無稽之談，以為其政治服務，不限遠古往事，即使當代近事，也難逃曲解以遂其政治目的之圖謀，香港的英國殖民史即是近例。香港中學教科書有關港史的部分，明確強調香港從十九世紀中葉以來，不曾是英國殖民地，英國只是實施「殖民管治」；公營的歷史博物館也刪除過去以「英國的殖民地」描述香港的地位。

按香港教科書的說法，殖民國家同時擁有當地主權和治權，殖民統治者則僅有治權而無主權，中國視當年鴉片戰爭之後割讓及租借香港的條約為不平等條約，因而宣稱香港不曾是英國的殖民地。在一九八四年的《中英聯合聲明》，指中國將於一九九七年七月一日「對香港恢復行使主權」，而英國政府於同日把「香港交還中華人民共和國」。雙方差異，還在於中國一直把九七說成「回歸」，英國強調「交接」或「主權移轉」；聯合國於一九七二年之前，也一直把香港列為殖民地。

中國一貫手法，是把人事物依其政治需要定調、定性，據以採取相對行動，加上文宣攻勢，合理化其作為，以遂目標。如今，香港不僅不曾是英國殖民地，二○一九年的「守護香港反送中」活動，也被打成「暴力恐怖活動」，參與者遭追殺。同樣地，把南海視為內水，指台海非國際水域，都是在國際事務玩同樣的把戲。

依一九八二年《聯合國海洋法公約》，內水是一國領土的一部份，主權國家對其內水有完全的司法管轄權，得不允許外國船隻無害通過。南海是戰略要地，有豐富海底資源，也是主要國際貿易航運管道。對日本來說，這是它的海上生命線，一旦被中國當成內水，其惡果不難預見；日本為此向聯合國提出異議，事屬必然。另一方面，中國違背公開承諾，在南海填海造陸多年，且無視二○一六年國際常設仲裁法院裁定，指其「九段線」主張無理，須停止在南海活動。如今，把南海「內海化」、「軍事化」的圖謀已然實現，野心張狂，國際社會不能再繼續姑息養奸。

從而，片面指稱台海非國際水域，不啻中國在南海行徑的翻版，意在把台海當成內海，阻絕美國等國際船艦自由航行，為其侵略台灣鋪路。美國拜登政府雖拒絕接受這一主張，正研商對策；首當其衝的我國，尤應把中國此一陽謀當成國安重大挑戰，有效因應。

中國如此膽大妄為，所盤算的自是「先講先贏」，先拋出口號和論述，繼之採取或明或暗行動，觀察各方反應而定行止。它既服膺納粹宣傳部長戈培爾所言，「謊話要一再傳播並裝扮得令人相信」，也正在執行拿破崙所說的，「歷史就是一整套的謊言互相圓謊」。從秦剛談話到為台海定性，都是中國強化認知作戰的一部分，我們面對排山倒海而來的攻勢，實在沒有輕忽的本錢。

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