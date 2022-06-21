自由廣場》﹙鏗鏘集﹚關門抓豪豬

◎ 王景弘

「五千年歷史文明」沒有「狗是人類最好的朋友」之襟懷，只留下「關門打狗」的野蠻幹話，自恃人多拳頭大，「崛起」成大國，想到國際爭執，擺不脫「關門打狗」的想像。

游錫堃「看報轉述」雲鋒飛彈射程達北京，一語驚醒戰狼春夢，原來「解放」台灣不是「關門打狗」的差事。台灣不是狗，而是渾身帶刺的豪豬，中國肖想台灣，更像關門抓豪豬，自身要害難保。

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戰爭打來打去，不是單向行動。中國有核武器，理論上能毀滅台灣，但有何意義？常被遺忘的「嚴家淦總統」說過一句話，「中共可以罵我嚴家淦是王八蛋，但不能把原子彈丟到我頭上」。

要併吞台灣必須渡海佔領；除非中國成功滲透，扶持吳三桂豎起白旗，否則只有武力侵略，挑戰豪豬。戰狼狂嚎「不惜一戰」，「幾小時解決台灣」，就小看了豪豬「人不犯我，我不犯人」的強悍自衛天性。

玉石俱焚既非選項，關門打狗勢不可為，台灣四週環海，反艦飛彈射程一百五十公里以上，巡弋飛彈既可打到北京，中國已無港口可安全集結軍隊與補給，狼群只好龜縮，改叫囂「封鎖」作威脅。

但「封鎖」台灣更非選項，風吹草動，西方抵制，海運保險費暴漲，運輸受阻，中共政權賴以生存的貿易也被封鎖，靠暴力「維穩」的政權能撐多久？

美國外交辭令，聲稱只結合民主國家與中國「競爭」，而非「對抗」，狼群不知虛實，只顧吹牛，以為中共可以「萬歲」，不知被鎖定「競爭」更是致命之傷；舊蘇聯就是被雷根的競爭策略瓦解。

中國經濟虛胖，以強取豪奪西方技術、資金與市場為基礎，西方採取集體行動，嚴限規則，它應該知道後果嚴重，妄想侵略、封鎖，只會加速崩潰。

（作者是資深新聞工作者）

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