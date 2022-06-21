自由廣場》開門揖盜的金廈大橋

◎ 洪昱睿

最近中國正想盡辦法要將台灣海峽，甚至南海「內海化」，引發日本及東南亞諸國的緊張與疑慮。此時，民眾黨主席兼台北市長柯文哲卻跑到金門去，拋出建造金門縣到中國廈門「金廈大橋」的構想，包括筆者在內，相信許多國人，都被嚇到了。

柯文哲其人，台北市政都做不好了，甚至民眾黨內部事務也是一團糟，竟還撈過界管到金門！難道是想賣台想瘋了？

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建造「金廈大橋」在中國現在的體制和對台政策下，完全不可行。建立與對方沒有互信，尤其是沒有軍事互信的中國直通道路、橋樑、海底隧道等，簡直是癡人說夢。你是要解放軍打過來時，不需搶灘登陸，只要坦克車從「金廈大橋」一路長驅直入金門嗎？

日本和韓國最近又要重啟「日韓海底隧道」（日本福岡或下關至韓國釜山）的討論。不可諱言，兩國的互信基礎還甚是薄弱，但同為美國在亞太的重要軍事盟國，因此至少還能討論看看。英法以前是敵對國家，還有英法百年戰爭，但至少二戰後，兩國關係正常化，所以他們可以合作製造「協和號」噴射客機，也建造「英法海底隧道」，以上例子與中台現況，實在天差地遠，無法比擬。

倘若「金廈大橋」真的建成了，中國只要模仿俄羅斯侵佔烏克蘭克里米亞的方式，在當地舉行一個非法的「假公投」就能直接併吞金門。換個角度想，公投由金門縣民發起，我方政府同意，筆者相信，願意併入中國的金門縣民還是非常少數，因為金門的自由民主價值與生活方式，和台灣一模一樣，而且關係上是緊密相連的。柯文哲不要再異想天開，繼續為台灣添亂了，若有中國城市邀你去做人民政府市長，就趕快去吧！

（作者是語文工作者）

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