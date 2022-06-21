自由廣場》電視台切勿不自覺成為中國傳聲筒

◎ 林逸民

本月十日美國國防部長奧斯丁與中國國防部長魏鳳和，在新加坡「香格里拉對話」前進行會談，太平洋兩岸的國防部長會談不可避免地引起全世界矚目，國內各大媒體也紛紛報導，然而，令人不解的是，台灣各電視台，不論藍綠，甚至是國家媒體的公廣集團，對會談內容的報導，卻都只引用中國方面的說法。

中、美之間的會談內容，顯然是以英語進行，會後所有英文資料，除了會談中，雙方的確聚焦於台灣，此外還討論北韓與俄烏戰爭問題。然而，談到台灣時，美國是強調不允許中國單方面改變現況，以及提出美中雙方應有「危機溝通與危機管理」機制，而中方對此提議也表贊成。

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所謂建立危機溝通與危機管理機制，是假想敵對的雙方，為了避免意外擦槍走火，因此建立正規或非正規的危機溝通管道。在冷戰時期，最高層級的危機溝通管道也就是所謂的「熱線」。當發生緊張事件時，危機溝通確認對方的意圖，到底是真挑釁，還是只是意外，以利雙方進行危機管理，其根本作用，就是避免不小心開戰。

美國與中國談建立危機溝通管道，基本作用是為了避免不必要戰爭，結果會後中國自行發表聲明時，卻說會談內容是「不惜一戰」，顯然牛頭不對馬嘴。長期觀察中國的學者專家都知道，這是中國慣用的手法，利用中國人民英文程度低下，無視在國際上用英文講的內容，在中文發表時以完全不同的內容進行「大內宣」。

台灣電視台的英文能力應該不差，以媒體的專業，應該要從原文來報導，而非只是照搬中國大內宣的說法，然而台灣的電視台不知是懶惰還是無能，竟然全數只用中國會後的說詞，形同成為中國的官媒，成為中國傳聲筒而不自知。最終，主要電視台僅有「民視」察覺這個問題，緊急更正，其他台都如在夢中。

中國對外英文講一套，對內中文講一套，這明明就是中國研究者的常識，任何報導應該以第一手原文為準，明明就是電視台的基本職業道德，台灣的電視台自棄專業，不顧職業道德，到底怎麼了呢？希望媒體人能好好檢討，勿再便宜行事，當了中國的共犯還不自知。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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