社論》正視美國經濟可能陷入衰退的衝擊

因應創下近四十年新高的美國五月份消費者物價指數（CPI），聯準會（Fed）決定升息三碼（○．七五個百分點），為三十年來最大升幅；多國央行隨即跟進升息。而台灣央行則小幅升息半碼，並為減輕民眾負擔，行政院宣布多項政策性貸款利息補貼措施。聯準會升息的鷹派作風，造成美股大跌，道瓊指數跌破三萬點關卡，以科技股為主的那斯達克更掉入熊市；美國經濟是否衰退，衝擊全球經濟，引發關注。

聯準會的升息幅度超乎預期，雖然主席鮑爾安撫投資人，明言「升息三碼不會成為常態」，卻已展現為解決通膨，不惜付出「經濟增長放緩和失業率上升為代價」。事實上，一九七○年代聯準會主席伏克爾在面臨惡性通膨威脅時，亦曾展現鐵腕措施，將利率提升到二十％，雖然成功壓抑飛奔的物價，但過程中卻歷經了停滯性通膨的痛苦。這一歷史經驗，印證了聯準會以升息對付通膨是一個正確的方法，卻也同樣意味短期內美國經濟衰退的可能性。而美國經濟可能硬著陸，似乎已預先反映在金融市場的崩跌，以及資產價格的滑落。如今，不僅美股出現重挫，美債殖利率的攀升，也影響了美國民眾的消費能力，同時也造成房貸利率飆高，帶來房產市場的急凍，次貸風暴的陰影再次籠罩。尤有甚者，美國民眾消費力將因Fed多次升息而產生惡性循環，嚴重衝擊美國的內需產業；一旦在美GDP佔比七成的消費力道萎縮，其經濟衰退就成定局了。

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美國是全球第二大貿易國，去年貿易逆差占其GDP的三．七％，形同其消費能力透過龐大貿易逆差挹注順差國的經濟成長。根據美商務部統計，台灣去年對美國貿易順差達四○二億美元，對去年亮眼的經濟成長，貢獻不菲。因此，美國經濟如果陷入衰退，勢必外溢到台灣，對台灣的出口帶來負面衝擊。此外，中國是全球對美貿易的最大出超國，而根據我財政部統計，台灣對中國的順差則高達一○四七．四億美元。這就形成了一種連鎖效應︰美國若經濟衰退，必然減少自中國、台灣的進口，而這兩者都將直接、間接影響台灣。由此看來，美國經濟衰退，對於台灣將是一種雙重打擊，其嚴重性絕對不容吾人輕忽。其實，今年初全球的經濟展望普遍樂觀，多數國內外研調機構對台灣GDP成長的預估，大都認為「保四」﹙經濟成長超越四％﹚可期。不料，今年以來各項挑戰紛至沓來︰疫情再起高峰，國內正在歷經與病毒共存的調適；供應鏈的紓解進度緩慢，考驗廠商的營運能力；尤其，二月爆發烏俄戰爭加劇了能源與糧食價格飆漲，對全球市場傳導更大的通膨壓力；而中國固執清零政策選擇封城鎖國，再添全球供應鏈的變數，成為物價的催化劑。因此，世界銀行六月發佈的「全球經濟展望」報告，已下修今年全球經濟成長至二．九％，比一月時的預測大幅下修一．二個百分點；另外，IMF在四月預測全球成長率三．六％，比一月的數字下調○．八個百分點。而我國央行在升息半碼之際，同時也調降三月時預估的經濟成長率四．○五％至三．七五％，甚至低於主計總處下調後的三．九一％。此外，央行更將CPI年增率從二．三七％，調升至二．八三％；核心CPI年增率破二％，從一．九三％調升至二．四二％。顯見央行對今年景氣看法日益保守，且凸顯物價的平穩將成為今年台灣經濟的重大挑戰。

根據WTO最新統計，二○二一年我國貿易總值八二七九億美元，排名全球十六名。對於只有兩千四百萬人口的小國而言，這是一項非凡的成就；同時也意味著台灣是一個容易受到外部環境影響的「淺碟子經濟」。不可否認的，台灣的經濟型態與產業架構充滿了彈性與韌性，因此在疫情導致全球供應鏈斷鏈情況下，半導體產業崛起，並且享受地緣政治的紅利，兩年來經濟表現亮眼。但台灣對外的經貿依存度極高，加上地狹人稠，物資匱乏，能源、大宗商品大都仰賴國外供應，更難對抗輸入型通膨。雖然我國在油、電等基本民生物資都有官方的補貼機制以平穩價格，或可稍解通膨對民眾生計的壓力，但這僅是轉嫁輸入型通膨的直接壓力，最終仍是全民買單，並非長久的正本清源之計。總之，對於即將到來的通膨危機，國人必須了解，未來之路將不會如前兩年般順遂，因此不能沉溺過去的成就與榮光，必須要有接受痛苦煎熬的準備，務實面對，方可讓台灣平穩度過這波全球性的經濟危機。

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