自由廣場》馬英九們請「站著掙錢」！

◎ 潘寬

台灣石斑魚遭到中共惡意打壓，禁止進口，很明顯就是中共要用經濟綁架政治、影響選舉的手段。ECFA始作俑者馬英九近日面對批評，竟然反嗆「怎麼不廢掉ECFA？」這很明顯是風涼話！他當了八年的總統，受他鼓勵西進中國的台商，心血都投資下去了，怎麼能說廢掉就廢掉呢？受害的農漁民怎麼會知道當初馬英九大力推動的對中貿易，竟然讓他們成為中共以經逼政的肉票？當年的主打政策變成中共的統戰工具，怎麼會反過來嘲笑現在的執政黨呢？這若不是沒有責任感，那什麼才是？難道馬英九贊同惡鄰中共這種「想賺錢就跪好」的經濟綁架政治行為嗎？如果不贊同的話，就應該譴責中共的背信忘義，與台灣人站在一起才對。否則就是再次證明親中路線的失敗，再次告訴台灣人「要靠中國吃飯，就只能在中國皇帝面前跪著。並且承認一個沒有共識、已被定義為一國兩制的九二共識。」

與正常國家做生意是沒問題的，但遇到中共這個沒有法治能力、行政不中立，而且處心積慮要侵略台灣的獨裁國，怎麼可以像馬英九這樣天真呢？任何商業往來、經濟活動、體育賽事、表演藝術等等，甚至留學，通通都可能成為中共的統戰工具！後武漢肺炎時代，各國都在努力將部分供應鏈移出中國，蔡政府也積極協助台商鮭魚返鄉。國民黨應認清中共的邪惡本質 － 靠中國發大財，是要付出代價的，不要再開門揖盜了。

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誠摯建議馬英九去看一部中國電影《讓子彈飛》。其中一段經典對話非常值得借鏡：「你是想站著，還是想掙錢？」「我是想站著，還把錢掙了！」藍營某些人可能跪太久，不習慣站，這次，請跟台灣人一起站著，好嗎？

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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