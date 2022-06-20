自由廣場》評審？ 舊觀念扼殺了文創！

◎ 呂清夫

有個朋友小時候演講比賽得第一名，回家把獎狀拿給父親看，結果被父親甩在地上，並說這有甚麼用？又有一次畫畫被父親看到，結果畫竟被撕個稀爛！父親要的是考試成績名列前茅，其他都不重要。這是很多家庭會出現的舊觀念，難道是科舉傳統的遺風嗎？

在最近的文化會議中，導演王小棣說：「別的部會看到文化部在文化會報裡報告，都一臉看不起的樣子。」報載文化部長李永得對這個說法不否認，說：「因為整個政府在過去五十年以來，都是以經濟科技發展作為核心策略，文化部被視為花錢的單位。」

請繼續往下閱讀...

但二零一七年南韓文創產業的產值折合新台幣三點三兆元，超越其高污染的半導體產業之二點六兆，所以南韓的其他部會看到文化部（文觀部）決不敢小覷。而台灣的半導體產值是二點四六兆元，已讓經濟部沾沾自喜，但文創產業卻只有南韓的四分之一，即八千億，難怪讓人看扁，由是世上只有韓流沒有台流。

上述王小棣就是動畫長片《魔法阿媽》的導演，為拍這部片子還把房子全都抵押了，但是一九九八年參賽金馬獎卻被評審刷掉，說該片是「怪力亂神」、「推廣迷信」，最終使該屆最佳動畫從缺，讓導演真是情何以堪。其實《魔法阿媽》是最貼近本土的「台式」風格。反觀今年全國文化會議分區論壇以「強化在地文化歷史」、臺灣文化價值之應用等四大主題，這不是該從「台式」去檢討？

這一類舊觀念也害死了另一部鄭問創作的動畫《孔子傳》，使它從未在台灣院線上映。該片一九九四年由台日韓合作，由於片中居然說孔子是私生子，導致有些尊孔的人無法接受，但日方搬出《史記》中的一段：「叔梁紇與顏氏女野合而生孔子。」卻使得《孔子傳》在台灣被消失。

這些二十多年前的往事，乍看好像過眼雲煙，其實不然，二零一六年《魔法阿媽》的評審過程還被起底，引起網友一片撻伐，大家在PTT掀起爆炸性討論，為該片打抱不平。王小棣為此事還自稱嚇死了，擔心被誤認是他在興風作浪。

在國外，不服評審是可以申訴的，除非事前聲明不接受申訴。在台灣，各級政府的招標都有「採購錯誤態樣」，如有錯誤態樣必須被糾正，文化部對這一套糾正辦法應該設法應用在評審的檢討上面，以免文創產業遭到扼殺，並使文化會議功不唐捐！

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法