自由廣場》問題在正規軍假扮素民

◎ 陳冠甫

台北市長柯文哲的網軍風波延燒，網紅「四叉貓」貼出對話截圖，爆料去年民眾黨內部曾動員製作影片攻擊林昶佐。有趣的是，民眾黨發言人盧冠妃回應說：「只是將新聞影片加上字幕…而非中央圖房」。另有民眾黨人士稱：「民眾黨不可能不對於林昶佐攻擊柯文哲做出回應…」兩方說法異曲同工，想淡化製圖、影片一事。

但「黑白慢動作停格」、「放柯南悲戚版配樂」都非簡單上字幕而已。尤其，針對「風格與我們圖太像」要求做出區別，不能讓人連結到民眾黨的意圖明顯，不正是擔心被指為中央圖房、怕被貼上自己製造的「網軍」標籤？

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平心而論，政治攻防的製圖在資訊爆炸時代很正常，資深媒體人趙少康在藍營青年營談網路自媒體經營時稱「三千字的文章誰會看？若三百字還講不清楚觀點，乾脆去死好了！」如今，圖片都不一定有效，有時更要進階到影片宣傳。

國內政黨分別以黨部正規軍、政治人物粉專、與側翼粉專協力宣傳是公開的秘密。但只要本於事實，就形同宣導。有問題的是，假裝中立素人的正規軍，企圖誤導輿論風向。

舉凡匿名政治時事類粉專或一窩蜂人頭帳號相似留言、分享，相信民眾心裡有數。按照常理，哪有這麼快速反應？除了相關政治、媒體工作者外，包括時事資訊之準確、敘述方向清楚，影片上字幕、圖片的圖層堆疊，多要專業軟體在電腦上完成，才有基本品質。哪有這麼多義勇軍，天天幫柯文哲辯護？

雖然柯文哲稱自己無政治幕僚，但外行人也知道圖卡跟說帖，預設統一方向，不會是「所見略同」如此簡單。

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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