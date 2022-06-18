自由廣場》舊冊店也能活絡文化財

◎ 潘翰聲

莊萬壽、李筱峰等六位文化界學者聯名投書貴報「搶救日漸消失的文化財」，引起諸多討論，除了政府應該出面搶救退休學者藏書的重要文化財，舊冊店也提供活絡文化財的另一種市場機制。

許多人認為，在電子書的時代，紙本將被取代，已無存在的必要性，事實不然。在幾十年前，發明微縮膠片時，科技樂觀者有類似預言，但隨後發現處理成本過高，壓縮後和紙本的品質也有極大差距。這波電子化浪潮，Google和亞馬遜，也企圖把珍貴古本書電子化，都無法完全做到。

請繼續往下閱讀...

紙本書有其價值，但著手保存就要討論誰買單，包括昂貴的倉儲地租，和管理的人事成本。教育部和文化部是首要當責的單位，其次地方政府應該考慮爭取退休學者成為「地方創生關係人」，讓這些文化財有機會走進各個角落發芽。當各縣市總圖書館的新建工程，成為各地爭取中央預算的新名目，金門還發生砍樹蓋美術館等文化場館的爭議，地方政府更應該思考硬體建設之外，要典藏什麼書，如何經營出地方圖書館的特色，這些軟體永續營運的長遠規畫。

退一萬步來講，當圖書館藏書空間不足需要釋出舊書，或是和家中長輩處理舊書，也該想到，樹已經砍來做成書，就該儘量流通換手，直到萬不得已才進入廢紙回收系統。

曾是台灣首府人文薈萃的古都台南，各家民宅書房和傳統舊冊店，令人驚豔的文化珍寶正歇息著。本冊店除了曾公開出土，嘉南大圳擘劃者八田與一的昔日講義，繼續努力挖掘日本時期和戰後初期的珍本古書，吸引日本圖書館跨海購書，不少文史工作者來尋寶做研究，並精選製成週邊文創商品。

資源回收場的書以公斤計價，若能具備專業眼光從中淘金，翻倍以頁數計算知識和文化財的含金量，是循環經濟的城市採礦產業。

當誠品書店難以和百貨公司競租，台北二手書店也愈來愈重視坪效和庫存，地租相對可親的中南部鄉鎮或地方社區，更有機會開設空間大氣的舊冊店，作為返鄉青年或島內移居的據點，一圓開書店的文青夢，也能活絡文化財。

（作者為府城舊冊店說書人、台灣樹人會理事長）

何不捐給國家圖書館

◎ 劉韋廷

日前六位學者投書〈搶救日漸消失的文化財〉，反映資深人文學者在過世後，面臨藏書無處可放的困境，筆者深有同感，也有相關建議。由於國內長期重理工、輕人文的風氣，對於圖書建置不像理工實驗室的大量挹助。人文學者經常自掏腰包購書，特別是海內孤本或絕版書，在研究方面產生莫大幫助。圖書館往往礙於經費考量不買高價書，再加上空間設備不足，試問，有多少圖書館具備恆溫恆濕條件，在人力短缺情況下，圖書館大多婉拒讀者捐贈，以免無法負荷。

捐書是一門學問，需要雙方面都要有意願，捐贈者製作清單交付館方，汰除重複館藏，再考量其學術價值，最後才會收藏。這當中耗費人力、時間的成本，讓捐贈者美意大打折扣。近年來，國家圖書館在新營設立南部分館，徵集各界的珍貴藏書，參見《國家圖書館受贈圖書資料處理要點》即可知曉範圍之廣。筆者熟識的新加坡學者陳英傑教授在日前捐贈七千餘本藏書予國圖，網路皆有報導，提供想捐書的專家學者參考，捐給國圖，是個好主意，一舉數得。

傳統人文學受到全球化浪潮，進入數位時代，電子書大行其道，越來越多出版商轉向數位行銷。人文學者亦在思考傳統圖書該往何處，數位人文學是一門新學科，透過建立大型數據庫方便學者研究，與社會大眾分享更多知識。因此，筆者建議人文學者在處理藏書，除了考慮捐贈專業圖書館，或許也可考量與數位人文學連結，讓珍貴藏書以更多元的面貌，在藏者逝去後，繼續它的新生命。

（作者為中央研究院博士後研究、大學兼任助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法