自由廣場》當台灣亮相雲峰之後

◎ 施雅軒

六月十五日中國國台辦發言人以「天欲其亡，必令其狂」一說，回應立法院長游錫堃的「雲峰飛彈」說。若對照去年七月美國戰略暨國際研究中心（CSIS）官網，曾披露雲峰飛彈標準射程是一千兩百公里，增程型可達兩千公里，量度台北至北京距離約一千七百公里，顯然游院長的說法有著軍事知識作為支撐，並非天馬行空。那台灣有能力執行首都決戰之際，那下一步該是什麼？

隨著中國二十大的逼近，北京方面一系列打壓台灣的組合拳也逐漸加大力道，舉例而言，習近平十三日所簽署的《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊遂行非戰爭軍事行動提供法律依據，而十五日習近平與普廷通話，指出願與俄方在涉及主權、安全等核心利益和重大問題上相互支持，密切兩國戰略協作。種種對於台灣主權的潛在威嚇，劍指意圖明顯，實在不能保證雲峰飛彈未來只會停留在說說階段。

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這個時候不禁讓人想起電影蜘蛛人（Spider Man）的名言：「能力越強責任越大（With great power comes great responsibility.）」。在台灣提升自我捍衛的能力時，也該有消弭軍事誤判的準備，筆者認為，台灣應考慮向中國政府提議，仿效朝鮮半島籌設軍事熱線，確保在緊急狀況或特殊事件發生時，能夠制度化地進行軍事訊息的傳遞，而非依賴非官方的二軌對話。這才是台灣亮相雲峰之後，該負起的地緣政治責任。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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