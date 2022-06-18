自由廣場》談中國第三艘航母

◎ 宋磊

中國第三艘航母命名「福建艦」，昨天正式下水測試，總排水量超過八萬噸，是中國海軍航母歷來之最。

據報導，「福建艦」長約三百公尺，最寬處約七十八公尺，為一艘常規動力航母，最快航速約三十節，能攜帶六十架艦載機，包括四十架左右的戰鬥機、數架直升機與空中預警機，航艦甲板配備電磁彈射系統，可加快戰機的起降速度。

請繼續往下閱讀...

該航母性能優於多數國家的海軍，但距離中國成為世界級的強權仍有一段距離。我們關注一國軍力發展時，也須將其操作經驗納入考量，不諱言美國海軍航母仍是世界首強，尤其從二戰開始操作，不但戰功彪炳，更有彌足珍貴的海軍文化。雖然「福建艦」排水量大幅躍進，但仍不及美軍核動力航母不間斷的全球作戰實力，且相關的夜戰經驗更非中國海軍所可比擬。

從區域、大國關係的角度來說，中國已經是一個「修正主義強權」，也是一個崛起中的強權。對習近平個人而言，「福建艦」航母下水是其鞏固領導的宣傳良機，配合民族主義的操作，中國建軍行為正改變世界局勢，尤其是海洋權力的競逐，對於台灣、區域甚至美國，已構成實質戰略威脅。為此，我國軍增添大型神盾水面艦、擴大「重層嚇阻」能力、採購更強大的視距外空射武器，更是勢在必行。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法