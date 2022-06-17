自由廣場》賴岳謙比游錫堃更不懂雲峰飛彈

◎ 林宗達

日前，立法院院長游錫堃在線上演講，談到擔任行政院長時，即已得知台灣所發展的雲峰飛彈可以打到北京，故若是中國武力犯台，台灣即能以雲峰飛彈還擊，使中國「後悔莫及」。此話一出，立即引來政論名嘴賴岳謙之批評，而言雲峰彈道飛彈只能依靠美國全球定位系統（global positioning system, GPS）之引導，然若台海爆發戰事，在中國的強力要求下，美國很可能會直接關閉GPS。若否，中國將會擊毀GPS，使雲峰彈道飛彈失效。賴更痛責游不懂就少講話。賴岳謙上述痛批游錫堃之語，更被電子媒體《風傳媒》列為新聞，並以「游錫堃稱雲峰飛彈能打到北京 學者揭1大弱點：不懂少講話」刊載於網路。

游錫堃之言或有問題，但並非不懂，真正不懂的是賴岳謙。可從以下幾點之論得知：

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首先，雲峰飛彈是射程約兩千公里之中程攻陸巡弋飛彈（medium-range land attack cruise missile），而非彈道飛彈（ballistic missile）。正因為是攻陸巡弋飛彈，故其最為重要的導引系統，亦是最難取得者，乃是將攻擊路線進行數位化存檔，以使飛彈可以進行地形輪廓比對(terrain contour matching, TERCOM)的導引系統，而非GPS。

其次，一旦台海爆發戰爭，美國不一定會派兵支援，但以GPS之高精密的軍碼支援國軍作戰，乃是支援國軍重要選項之一，故其不太可能會在北京的壓力下，關閉對國軍GPS的支援。

最後，目前中國雖已研製可以擊毀GPS在內之高軌道衛星的動能-3（Dong Neng-3, DN） 反衛星（anti-satellite, ASAT）武器，然在爆發台海戰爭期間，即使華府持續給予國軍GPS的支援，北京當局亦不會輕易下達攻擊美國GPS的命令。何以言之？對此，又概可從以三方面論之：

其一，避免引發強權戰爭。俄烏戰爭期間，華府要求北京對莫斯科進行經濟制裁，然中國不但未順應美國之要求，反而還在戰爭期間以北斗衛星導航系統(相當於美國的GPS支援俄羅斯，以利其對烏克蘭軍隊進行精確打擊。面對此一情況，比中國早二十年擁有反衛星武器的美國，亦未採取任何不利於中國北斗衛星導航系統之軍事行動。究其原因無他，就是華府不想將有限戰爭，擴展成為核武強權之間的戰爭。同樣的，台海戰爭也將是有限戰爭，中國應不會因GPS之問題，而將其擴展至相互確保毀滅（mutual assured destruction, MAD）之強權瘋狂戰事。

其二，擊毀美國的GPS將會引發國際災難，引發國際社會民生問題。美國的GPS除了軍事用途之外，還有相當廣泛的民間用途，且全球大多數國家均採用之。一旦GPS被擊毀，這就不是台海戰爭之區域問題，而是國際社會民生之重大問題，北京應不會輕易下達擊毀美國GPS之命令。

其三，干擾GPS才是中國的最佳手段。採取電子干擾，使GPS無法用於支援台灣軍隊攻擊中國，這是人民解放軍能以悄然無形之力，又不會明目張膽與輕易顯現攻擊GPS的最佳之道。

由上觀之，喜歡上電視評論，而無時間研讀者，在認知有限下，卻批評他人不懂，實際上，自己才是無知者。

（作者為國際軍務雜誌社社長／台灣大學政治學博士）

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