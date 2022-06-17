社論》慶幸兩岸服貿協議未實施

繼鳳梨、蓮霧、釋迦後，中國自十三日起無預警禁止台灣石斑魚輸入。我方研判，中共一方面藉由打壓南部農漁民，針對民進黨執政縣市開刀，意圖製造民眾不滿，裂解綠營支持者。圖片為石斑示意圖。（資料照）

繼鳳梨、蓮霧、釋迦後，中國自十三日起無預警禁止台灣石斑魚輸入。我方研判，中共一方面藉由打壓南部農漁民，針對民進黨執政縣市開刀，意圖製造民眾不滿，裂解綠營支持者，國內並有協力者配合帶風向進行認知作戰，稱台灣農產品有問題才被禁，無視中國的指控根本拿不出證據。針對台灣年底縣市長選舉，中共正一步步出招，預料後續會有更多介選動作。

值得注意的是，石斑魚是第一個被中國政府暫停進口的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單農產品，就因外銷高度依賴中國，導致淪為中共「養套殺」、「以農逼政」的政治祭品。台灣在二○一○年與中國簽署ECFA，當時執政的馬英九聲稱兩岸「生意做這麼大怎麼會打？」結果經濟架構變成政治鳥籠，台灣被框進一中裡。經濟學人雜誌認證「笨蛋」的馬英九，以為經濟傾中能降低政治對立，這是對馬克斯主義上下層建築的無知。一紙協議沒能保障台灣農民權益，所謂早收清單，說穿了，就是提供中共一份脅迫清單。更遑論中國以交流為幌子，竊取我們農業技術。從讓利到惠台，各種統戰話術，就看誰餌咬得深。

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中共的統戰邏輯，誘以經濟利益，對方陷得愈深，就愈難掙脫，這才是經濟影響政治。ECFA完簽隔年，中方急推服務貿易磋商。國際間針對經濟協定，貨品貿易是優於服務貿易處理。北京的不合常理，所盤算就是藉由服貿提高人流效應，快速滲透台灣各個社會部門，馬政府則甘於配合。二○一三年兩岸簽下服務貿易協議，經濟學者警告，服貿協議幾乎納入台灣全部的服務業，食衣住行、生老病死全包。中國人來了，也搶走工作。我們服務業雖能到中國開展事業，但多數規模有限，加上中共監管，形同另類的政治人質。服貿協議一旦生效實施，莫說石斑魚，台灣許多行業勢必成為俎上肉，中共也更能好整以暇來操控。

國共當時為抓緊所謂「歷史機遇」，趕進度簽署多項兩岸協議，但「呷緊弄破碗」，加上黑箱談判過程，引起台灣人的警覺。一場太陽花學運，以及民眾更認清中共謀台本質，服貿協議在立院審查被擱置至今。現在看來，我們慶幸服貿協議並未生效，否則中共對付台灣的手法，就不只是農產品而已；慶幸沒有服貿，否則大量的中國人士入台，台灣也更難堅定抗衡威權主義的威脅。二○二○年初武漢肺炎病毒剛從中國擴散出去，正逢春節期間，外國機構曾評估鄰近中國的台灣必然首當其衝。試想，如果服貿未能擋下並且實施，造成兩岸人流往來更頻密，我們很有可能真的淪為疫情重災區，幾無機會超前部署並經由民主治理建立起防疫典範。

相較於台灣等民主國家是遵行以規則為基礎的國際秩序，中共政權是利用並破壞。協議簽署目的是先引君入甕，伺機日後拿來脅迫之用。為了打擊台灣民主，北京採取諸多施壓手段，突然禁石斑魚進口，已與ECFA的早收清單意旨互相矛盾。近日中國海關又無端指控，台灣的水產品外包裝檢出武肺病毒，暫停進口申報。中方沒拿出佐證，國際上也從無報告指包裝驗病毒會致病。接連以莫須有理由祭出貿易懲罰，同樣是中國對付其他國家的行徑。先前澳洲政府呼籲國際調查武肺病毒來源，遭中國片面加徵關稅或禁止進口等方式報復。立陶宛要與台灣發展關係，北京用貨品無法通關的行政干擾、施壓跨國企業撤離等進行夾擊，但立國政府並未屈服。

面對中國以商圍政，徹底的因應之道，就是擺脫經濟依賴，加速國際化佈局與參與供應鏈重組。這是許多民主國家正在做的事，中共用石斑魚禁令，干擾我們民主秩序，如還迷信兩岸「貨出去，人進來」的口號，此刻應該腦醒。經濟傾中的代價，最終付出就是政治投降，不然就得隨時處在報復威脅。兩岸不正常經貿往來，我們要走國際化道路弭平風險。當年ECFA種下惡因，部分企業或許短暫獲利，但也被鎖進一中市場。飲鴆止渴，現在追隨去中化浪潮，腳步不免艱辛。然而，我們慶幸兩岸服貿協議喊卡，說明絕大多數台灣人民堅持民主價值。中共操弄經濟脅迫，在國際社會惡名昭彰。我們不是唯一的受害國家。企業與政府應團結以對，透過產業的優勢，厚實與主要民主國家的經貿基礎，包括簽署協定等，這是經濟發展長遠之道，也為了保障我們的民主安全。

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