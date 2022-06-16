自由廣場》只有靠李昌鈺才有真相？

◎ 陳志龍

天虹副總撞死騎士爭議，警方竟代發聲明，讓媒體傻眼。原本正常的程序應是檢察官要「相驗」，可以輾轉改易為到醫院，由醫師來開死亡證明書，還涉及「輕生傾向」、「心肌梗塞」，第一張醫師診斷書只提病因，沒有車禍。其後因媒體揭露，才加上「患者因車禍外傷⋯由東元醫院轉院至本院治療⋯」的劇情曲折，然而仍疑雲不斷。

報載五月廿六日上午，檢察官與法醫進行相驗，全部三緘其口。據了解，戴男死因與診斷大致相符，但是否因車禍引起，影響程度多寡，仍須安排進一步檢驗才能知道。究竟是車禍死亡，還是心肌梗塞，看來恐怕只有靠李昌鈺，才會有真相吧？

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在此，主要關鍵應該是死亡的範疇：究竟是「病死」（此由醫師開死亡證明書）；抑或是「非病死」、「可疑為非病死」。若是後者，則檢察官的相驗，屬於不可避免的必要程序，亦是釐清問題真相的關鍵。

目前，媒體的口誅筆伐，警界的「記申誡」改為「記過」，其實，都是在繞行政圈圈。對於真相沒有透過關鍵的調查與釐清，仍然無濟於事。

關鍵，在於機車騎士的「死因」範疇界定，顯然已經不再是單純的「病死」（心肌梗塞），而涉及到至少「可疑為非病死」。就此，檢察官依據刑事訴訟法第二一八條：「遇有非病死或可疑為非病死者，該管檢察官應速相驗。」

此外，法務部頒「檢察機關與司法警察機關勘驗屍傷應行注意事項」明定：

一、檢察官知悉管轄區域有非病死或可疑為非病死者，應速到場相驗。

二、司法警察機關發現管轄區域有非病死、可疑為非病死者，或接受人民申請檢驗屍體時，應即派員前往屍體停放處所作初步調查，並製作相驗案件初步調查報告暨報驗書，以傳真或其他方式，迅速報請該管檢察機關處理。

六、檢察官相驗屍體，如發現有犯罪嫌疑，應縝密勘驗現場，搜集有關犯罪證據，凡可供作證或發現線索之關係人，應即時調查訊問，製作勘（相）驗筆錄及訊問筆錄，詳載勘驗及訊問結果，不得含糊或遺漏，以防嗣後有湮滅偽造變造證據或勾串證人之情事。

當檢察官為相驗後，對於騎士何時死亡，其死亡與車禍的關聯，均可以釐清，並且要將本案，視為一般案件，不能視為敏感案件，才能杜悠悠之口，使真相得以重現；否則，羅生門事件，恐非正常法治應有的作法。

（作者為德國法學博士，前台灣大學刑事訴訟法教授）

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