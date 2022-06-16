自由廣場》我們要有面對戰爭的周全準備

◎ 張世賢

中國國防部長在新加坡出席亞洲安全會議期間大放厥詞，不顧觀瞻，以上國之姿霸凌台灣，面目猙獰，令人厭惡。繼今年五月中國否認有「海峽中線」後，近日更進一步宣稱「台灣海峽為中國內海，非國際水域」，配合習近平簽發試行的「軍隊非戰爭軍事行動綱要」，其合理化侵台行動，排除國際介入，積極準備武統台灣的企圖，十分明顯。

中國步步進逼，看來侵台戰爭的發生只是早晚的問題，民主陣營各國都很清楚，不僅紛紛表示力挺台灣，在實質行動上也有諸多實際警示及止戰作為。但我們似乎老神在在，兵源不足的改進方案還在「研究」階段，機艦自製未見顯著進展，筆者更憂心的是：我們有沒有承受開戰初期中國以飛彈飽和攻擊的準備？

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無論俄共或中共起源至今的歷史，都顯示他們是殺人不眨眼的殘暴集團，中共為拿下台灣，一定會使用國際禁用的武器，意圖一出手就完全癱瘓台灣，讓我們失去反擊的能力。他們早已經放話「留島不留人」，勢必猛轟所有水庫和電廠，故意引爆核災、水災。屆時台灣缺水缺電又要疏散大量災民，遭逢空前艱困危險的局面。中共可能在美日等國來不及反應前，迅速派遣大批做好輻射防護的傘兵攻占台北等重要都會。即使各國想出手相救，但敢來核災區和共軍周旋嗎？

雖然這只是一種假設，但面對生性殘忍的共匪，我們必須有最壞的打算，做好應付核災和安置大批災民的萬全準備；我們要規畫能在最短時間內，把武器、裝備、糧餉安置在共軍砲火不可能破壞的地方，保存反擊的實力，以待國際支援。至於那些隱藏在台灣的中共內應，開戰時要怎樣管理處置，是另一項要及早規劃的重要課題。

筆者認為這是現今全國上下都要認真面對的形勢，和共匪做過殘酷鬥爭的老國民黨人，應能理解以上所述絕非危言聳聽。

（作者為故宮博物院退休研究員，桃園市民）

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