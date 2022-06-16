自由廣場》（金恒煒專欄）掌控不了公安 習大大祭出「槍桿子」

中國最新出爐的〈軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）〉非常引人矚目；這是國家主席、中共中央軍委主席習近平日前簽署的命令，目的在賦予軍隊執行「非戰爭軍事行動」的法律依據，明定二○二二年六月十五日起實施。據《新華社》報導，此命令遂使軍隊在非戰爭時有軍事行動之權，並稱是新時代的任務云云。

如此大動干戈？習大大要幹什麼？約略有三種說法：一是習近平藉著打擊社會暴力的名義，實行「打擊反習派」；二是所謂「非戰爭軍事行動就是軍隊可向人民開火」；三是此舉不僅震攝中國國內反對力量，也是劍指台灣。換句話說，為的到底是對內還是對外？

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先討論是否劍指台灣？當然有可能。主要的理據是俄羅斯總統普廷號稱「特別軍事行動」，用「非軍事化」和「去納粹化」的理由入侵烏克蘭，習大大意欲師法。問題是中共要「武統」台灣需要藉口「非戰爭軍事行動」？中國經濟學者陳文玲赤裸裸表示，以毀滅式制裁方式，非要收復台灣不可，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。征服台灣或出兵南海、尖閣群島等是戰爭行動，哪須要用「非戰爭」當口實？

既非對外，當然是對內。習近平念茲在茲的是他的萬年王位，保障二十大順利展開、完滿閉幕，重責大任厥在二百多萬人民警察及六十幾萬武警肩上。值得觀察的是，近幾個月許多富有經驗、領導龐大武裝力量的公安廳局長旦夕之間被迫脫下警服，替代的卻是與警察沒有淵源的黨政要員。表示這支「人民警察」有黨指揮不了之虞，講清楚一點，是習大大指揮不了，即使換上習系人馬，卻非公安系統出身，可見習皇無法如臂使指，讓公安體系成為禁衛軍。

槍桿子、刀把子與筆桿子，從毛澤東時代開始就牢牢掌控在黨手中；晚近以來刀把子則專指公安機構。習近平掌權之後，刀把子如刺在背，因為政法系出自江澤民、曾慶紅。習近平與「政法集團」的鬥爭沒完沒了，其殘酷無情、曲折複雜，不是區區短文能敘述清楚，此地剋就大略來說。

遠從重慶公安局長王立軍二○一二年逃入成都的美國總領事館，薄熙來、周永康被送入秦城監獄開始，到去年對兩名前公安部副部長孫力軍、傅政華橫受清洗，接著前政法委書記、政治局委員孟建柱也被中央警衛團逮捕，上海、北京數十位公安高層也先後被抓。孟建柱在退休前，從中央到地方，安排了大批親信出任公安高官，而且掌握著具有特殊戰鬥力的武警部隊，「孫力軍政治團夥」的總後台，是孟建柱、曾慶紅、江澤民。

習近平如坐針氈，一路清洗，將武警部隊從公安系統移歸中央軍委；習近平由國務院手上接掌公安，直接指揮，排除李克強指染。據稱最信賴的王小洪已經成功地掌握了公安部，領導成員多與習或王有歷史淵源。若然，何須祭出槍桿子？可見習的臥榻之旁並不安穩。

重點是，習大大重用槍桿子壓制並取代刀把子，不只打擊反習派，同時用軍事力量威殺四起的人民、學生抗議烽火。刀把子雖可怕，哪及得上槍桿子的鎮壓力量？新時代不是請客吃飯，果然。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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