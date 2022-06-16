自由廣場》所以，誰遭到報應？

◎ 林志翰

台北市長柯文哲最愛批判民進黨用網軍攻擊他，一句「網軍治國，遲早會遭到報應」讓人印象深刻。然而柯文哲詛咒的民進黨報應尚未來到，柯文哲的市府網軍一一遭到起底。柯文哲有沒有網軍，顯然不是他自己說了算。

台北市政府交通局運輸資訊科長林育生，常在PTT發文辱罵柯市長所討厭的市議員，例如社民黨籍台北市議員苗博雅。林育生一共在上班時段發文三百四十五篇、推文五萬多則，上半年平均每四十分鐘發一則推文或噓文，這不叫網軍，那甚麼叫做網軍？

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更早，由台北市政府捐資成立的財團法人臺北市會展產業發展基金會，有個林姓員工，PTT帳號為LovError，一人擁有三個分身帳號，時而有女友，時而有老婆、小孩，人設混亂讓自己被抓包，也許還有未爆出的帳號。

網軍或是網路部隊常是擠在小小辦公室內當鍵盤手，以五、六人操作帳號營造出三、四十人的「輿論」。以台北市政府自查名單就有八人、十二個帳號在上班期間發文帶風向。柯文哲推說是個人行為、不是網軍。自傲的柯文哲難得謙虛。但是網軍寄生台北市政府，市長還能辱罵別人會有報應，柯式邏輯真的讓人抓頭、無法理解。

當柯文哲市長暴怒痛批市議員把公務員當作秀工具，叫到議會公開念出自己的推文，說著若他不站出來保護自己的員工，就不配做他們的長官時，會展產業發展基金會林姓員工真的不用口吃，勇敢說出他為何人設一再變化，營造分身形象辱罵民進黨政府；交通局運輸資訊科長林育生更該勇敢說話，說出指使者為誰，誰讓一位公務員上班不忙公務、忙著推文噓文。

台灣受假資訊攻擊名列全球第一名，以自由攻擊自由，利用民主國家的言論自由，去打擊言論自由，讓偏頗的訊息、假造的訊息不斷流傳，形成迴路圈影響人民的認知，台灣已在準戰爭的狀態。不挺柯文哲的言論就是民進黨網軍的認知作戰，自家網軍胡亂作為則是個人行為？柯文哲每一句話都試圖顛倒是非，自己是謠言的源頭，他在四月廿七日預估台北市在五月十八日這天單日確診數將達五十萬例，有發生嗎？這是醫學知識低落？還是刻意造謠？

（作者為國中教師，台南市民）

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