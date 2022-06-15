自由廣場》搶救日漸消失的文化財！

◎ 莊萬壽、何義麟、李筱峰、姚榮松、許俊雅、廖振富

去年有一位台灣師大國文系的林教授驟逝，他留下兩萬多冊藏書無處可放，聽聞已被送進了紙漿廠！我們身為文史學者，深感痛心遺憾！

請繼續往下閱讀...

人文學科的學者（特別是文史學者），每個人都有很多藏書，這些藏書有很多都已絕版成為珍本，不論書籍的內容是站在何等立場，都極珍貴。即使像兩蔣威權時代到處充斥的「反共」文宣品，今天也已散佚，也彌足珍貴。

許多文史學者的退休教授，想把這些珍貴的藏書捐給校內或校外的圖書館，往往遭到拒絕。理由是，圖書館已「書」滿為「患」，沒有空間了！還有更荒唐的理由，說他們不再收五年以上的書籍，這簡直對人文（文史）學科無知至極！五年以內的書籍，要購買還很方便，年代久遠的文史書籍不易尋得，更需要圖書館收藏，如今竟然反其道而行。

雖說，今天已進入數位化時代，實體書太佔空間。然而，當前文史學者們的龐大浩瀚的珍貴藏書，果真都數位化了嗎？圖書館作業人員又真有鑑識力能判斷哪些書該數位化，哪些書已無價值可以丟棄嗎？更何況領域多元、價值多元，誰能面面顧及？

文史學者的藏書隨著人員的退休、過往，而終致收藏的珍貴藏書散失，甚至淪落紙漿廠，那是文化的一大浩劫！因此，我們呼籲文化部、教育部，希望能正視此一正在發生的文化浩劫！期待透過政府的力量，能搶救這些日漸消失的文化財。

請文化部、教育部考量，如何透過政府的力量來保存這些人文、文史領域的書籍。例如，近幾年來有一些廢校的校區，如果能夠選擇其中一所校園，闢為文史圖書園區，收容退休的文史學者藏書，提供給研究者、社會大眾及莘莘學子使用，並透過文創設計規劃，更能提供培養國民閱讀風氣與人文素養、文化陶冶的去處。當然，這只是搶救文化財的芻議之一。

總之，期待蔡政府能重視我們的呼籲。

（六位作者依序是長榮大學講座教授莊萬壽、台北教育大學台文所所長何義麟、台北教育大學名譽教授李筱峰、台灣師大台文所前所長姚榮松、台灣師大國文系特聘教授許俊雅、國立台灣文學館前館長廖振富）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法