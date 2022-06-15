自由廣場》Omicron，下一波？

◎ 許英昌

去年底，世界衛生組織（WHO）將來自南非發現的一新種COVID-19病毒突變株命名為Omicron，加上先前Alpha（英國株）、Beta（南非株）、Gamma（巴西株）及Delta（印度株），全球已有五大類相關病毒株，而目前科學界最關切的莫過於Omicron，原始Omicron株稱B.1.1.529，接著演化成BA.1、BA.2.12.1、BA.3和最新的BA.4及BA.5等子變體，而台灣現今正受Omicron BA.2所困擾。

我們對Omicron的突變知多少？第一，Alpha株棘狀蛋白上有九個突變，位於和宿主細胞表面接受體結合的部位（RBD）上，其中N501Y突變，使棘狀蛋白和接受體的結合力增加，感染率比原始株增加五十％；Beta株RBD上有十個突變，其中E484K突變使人類抗體難以附著阻止病毒入侵。Gamma株則有十二個突變，Delta株則含十三個突變，能使病毒逃避免疫系統攻擊及削減人體對病毒的反應。相較於四種突變株，Omicron則有五十三個突變，卅個發生在棘狀蛋白上，其中十三個罕見突變，分布在三個區域。使Omicron比其他四種突變株，更易緊密和目標細胞融合，避開針對該區抗體的攻擊，其他突變還包括能增加感染率的D614G及N501Y及能逃避抗體攻擊的E474K及K417N等。

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第二、Omicron並非從先前關切的病毒株中演化而來，科學家推測，Omicron可能在缺乏監測及定序的社群中已流傳一陣子，同時病毒在慢性感染或免疫系統不全者體內生長，擁有較長時間及較多機會產生突變。此外，可能在非人類物種中生長突變，再傳回人類身上。

第三、Omicron傳染速度快嗎？在美國Omicron疫情，今年一月由BA.1主導，三月則由BA.2取代，四月下旬則由BA.2.12.1主導，佔受感染者的廿九％。目前BA.4及BA.5兩種子變體，雖僅佔美國新病例的一成三，預估一個月內可能會超過目前主導的BA.2及BA.2.12.1。

第四、目前疫苗能有效控制Omicron 疫情嗎？已知疫苗能經由刺激體內Ｂ細胞產生抗體及細胞型免疫以消滅受病毒感染細胞，能提供保護以避免重症，在南非已有數例打過兩劑或已感染過者，再度感染Omicron的病例。本月八日莫德納也發佈新加強劑，乃結合原始疫苗與針對Omicron的疫苗，產生中和抗體是現有疫苗的一‧七五倍，至於此加強劑能否對抗BA.4和BA.5仍屬未知。

總之，病毒藉由不斷突變以求生存，全球又將面對一波波新挑戰。台灣目前正為BA.2所苦，疫苗及抗病毒藥物雖能減緩重症，但能否對抗下一波疫情卻屬未知。病毒詭譎多變，下一波又是那一株呢？面對連串挑戰，我們該如何善用現有智慧、資源與策略，強調與「病毒共存」的可行性以安撫百姓呢？建議還是快打疫苗及戴上口罩。

（作者是生物科技公司負責人，現任中正大學生科系兼任助理教授）

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