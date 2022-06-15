自由廣場》與中間選民越來越遠的國民黨

◎ 李坤隆

當初朱立倫當選國民黨主席時，不少國民黨支持者都抱以高度期待，沒想到朱接二連三的措施失去黨員的信任後，所有期待又回到原點，甚至有參與初選黨員乾脆以退黨方式，表達對黨中央的不滿，如此反應頗值得國民黨深思。

年底選舉將近，看到一些國民黨有意參選者以公開退黨來表達心中立場時，或許可以解讀為是對於初選制度的不滿，甚至可以看成是個人的選戰策略。不過，一旦這種鐘擺效應形成，對於國民黨年底選戰的殺傷力將會增強，但如果黨中央不正視這種現象，後遺症會超乎想像。

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在民主的政黨中，一個經得起檢驗的初選提名制度格外重要，這不僅是留住優秀參選者的關鍵，更是吸引中間選民的主要策略，尤其在缺乏政治資源能夠分配的情況下，如果許多年輕參選者負氣離開，那對於期待要改造國民黨無異紙上談兵。所以，改變黨中央的領導思維模式已成當務之急。

此外，一旦有意參選者離開，遭其他小黨接收，那種勢力版圖的移動，恐怕會加速國民黨離執政越來越遠，最後連最大在野黨的優勢，都會受到挑戰。

因此，面對這一波的參選人退黨潮，國民黨中央應該用正面的態度迎戰，因為這攸關黨內的領導信任度和團結氛圍，更是中間選民思考要不要再給國民黨機會的重要關鍵，畢竟改造國民黨的口號已喊過無數次，如果每次關鍵時刻，都退回到以往的窠臼，又如何贏得更多民眾的支持呢？

（作者是實踐大學高雄校區通識中心教師）

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