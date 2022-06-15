社論》最後一里路遠非近在眼前

朱立倫赴美洗刷「親中反美」，返台即將「面對現實」。北京喉舌毫不留情：「百年爛黨」，「恐讓國民黨加速退出歷史舞台」。或許，往好處想：北京罵朱的客觀效果，從旁印證了他並非「親中反美」。左思右想，朱立倫在美言行，看似向華府交心個人立場，勝過宣示國民黨做同樣的轉變。果真如此，他打的是什麼算盤，令人好奇。正當此時，有台灣統派團體到中國研討，「共謀民族復興，共商統一大計」。其中，包括近年成為極統象徵的洪秀柱。今年二月，她出席了西方抵制的北京冬奧開幕式，她稱「中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席」，期望在「反獨促統」的目標上，「加速兩岸和平統一大業」。日前，洪秀柱忙著幫北京大外宣：新疆各族群眾臉上洋溢著燦爛的笑容和對未來的希望。凡此，簡直拆朱立倫的台。

最近，中國國台辦高層宣稱：統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主。這不就是比照「愛國者治港」的「愛國者治台」嗎？台灣的極統團體，配合北京共促統一的內應與外宣，不能說沒有「理想」的成分，但目前的現實利益，以及未來的政治投資，恐怕是更大的動機。試想，萬一時來運轉，洪秀柱成為台灣的李家超，那不是比投資台積電更賺！混亂時代，機會主義，難免有社會邊緣人樂此不疲。從台灣民主的角度來看，統派團體是荒謬的存在，正快速被主流社會所淘汰。不過，這個現象從兩岸的角度來看，似乎又有另外一種景觀，值得思量。就這個角度來看，不僅統派團體，連泛藍的民族主義者、共謀統一者，都可以用哲學家漢娜．鄂倫的「平庸之惡」來形容。

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這種威權時代遺留的「平庸之惡」，本質上毫無疑問是「惡」，但在當前的兩岸現場，若此「惡」不存在，便可能出現「更大的惡」。換言之，有時不妨從「更大的惡」來看「平庸之惡」。設想，如果台灣沒有這種「平庸之惡」，令中國的「統一大計」在台灣斷絕想像，包括透過民主選舉產生統派政權，例如二○○八至二○一六，那麼，北京既無「和平統一」的協力者，「武統論」極可能成了唯一選擇。不久前，中國一位「總經濟師」狂言：「我們一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」，就類似單戀者自認絕無機會時，萌生毀滅對方的心理暗黑轉變。

從「聯共制台」，到前往中國「騙吃騙喝」，洪秀柱們、黃安們對強國夢「彩衣娛親」。那些言行舉止，固然令人咬牙切齒，但也不妨轉念思量，那些人被自己的利益薰心卻不自覺地扮演著台灣某種「欺敵工具」。「兩岸一家親」，自認可以統戰中國的柯文哲們，不也可當另一種「欺敵工具」？雖然不是他們所願，但他們背離主流價值的邊緣表演，卻無心插柳為台灣暫時滿足中國的單相思，黑笑話來說叫「曲線報國」。

依此類推，應對中國犯台威脅日增，華府以行動強化台灣安全，卻言必稱「我們的一中政策沒有改變」、「不支持台灣獨立」，吾人聽來有點不中聽，但這種話細究也不無「欺敵」作用。對一個單相思者，只宜小心警戒、逐漸疏遠，不必用語言刺激他的殺機。但願，華府的政治修辭學，以及小英政府的「得到支持不冒進」，皆屬鴨子划水之「曲線護台」。當然，這絕不意味著，台灣歡迎中國來統戰，也絕對要認清，統派內應終究是台灣的心腹之患。

利用台灣的民主環境，混淆分化國家認同，滲透軍情國安系統，一旦「台灣有事」即有自內部崩潰之虞，阻卻盟友及時馳援。由於歷史因素，烏克蘭的頓巴斯，親俄勢力根深柢固，配合普廷恢復帝國榮光，這種情況平行移到台灣，恐怕不會減緩而是刺激中國犯台。是以，透過民主，鞏固民主，堪稱台灣人民自我防衛的最前線。話說回來，姑且不論尚未國家正常化，即使有朝一日正常化了，也未必保證「分離主義」就此在台灣絕跡。中國一天不是正常國家，「奪回屬於我們的土地」，就會是台灣的隱憂。烏克蘭的經驗預示，縱使已經民主、獨立、入聯了，台灣仍面對著不確定的未來。就此而言，我們的最後一里路遠非近在眼前。

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