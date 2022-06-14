社論》亞洲安全問題的根源在中國

隨著烏俄戰爭陷入膠著，近日在新加坡舉行的「香格里拉對話」，雖以亞洲安全為題，與會的四十國國防官員及安全專家在關注印太情勢之際，也討論烏俄戰爭的教訓，包括要求中國公開申明不支持俄國入侵。應邀演講的日本首相岸田文雄就此說得中肯，「今天的烏克蘭，可能就是明天的東亞」；再從各國政要的發言和互動來看，中國無疑是亞洲安全問題的根源。

以岸田為例，他指出日本所在的東海，不斷出現違反國際法、試圖以實力改變現狀的行為；他暗批中國，枉法片面宣稱南海主權，並強調「維護南海與東海之間的台灣海峽和平穩定至關重要」。美國國防部長奧斯汀說得更直接，抨擊中國在區域內強勢擴張及脅迫、挑釁且危險的行徑，尤其「幾乎每天」侵擾台灣空域；維護台海和平穩定不僅攸關美國利益，也是「全球關切的議題」。

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中國成為眾矢之的，其來有自。中國侵擾台灣海空域，在國際社會打壓台灣，世人同見，各國關切。美日韓三國國防部長舉行「會外會」，強調台海和平對東北亞局勢的重要性，宣示「強烈反對任何片面試圖改變現狀、升高緊張的行動」。同樣地，美日澳防長會談也關注台海情勢，呼籲「和平解決台海兩岸問題」。各國國防首長有志一同，是踵繼美國總統拜登上月在東京的公開發言︰中國侵擾台灣形同「玩火」，美國有協防台灣的承諾，將在中國武力侵犯時軍事介入。儘管中國宣稱，台灣攸關其「核心利益」；對台灣安全的關注，已然成為國際社會共識。

事實上，「香格里拉對話」各國所強調的，中國不僅脅迫台灣，還危及印太其他國家。除了奧斯汀指責中國軍機和艦艇在國際海空域的危險行為，澳洲、加拿大都指控中國軍機攔截並騷擾其偵察機，製造區域緊張，紐西蘭對中國在南太平洋的擴張行動更憂心忡忡。尤有甚者，據《彭博》報導，中國最近頻頻宣稱「台灣海峽不是國際水域」，引發美國關切；顯然，它不僅無視把南海「軍事化」、「內海化」而引發國際社會撻伐，還企圖在台海如法炮製。

中國野心崛起，各國警惕，有如烏俄戰爭喚醒了沉睡的歐洲，紛採行因應措施。日本最近傳出將首次在台灣派駐現役自衛官，據報導是由前首相菅義偉和美國協商所決定，凸顯日本對台海的強烈危機感，且係出自國家利益考量，不會因中國必然的反對而改變。同樣地，美國國務院顧問喬雷特（Derek Chollet）近日告訴《美聯社》，美國為抑制中國在亞太地區所做的努力已有進展，包括十三個國家簽署了拜登上月在東京宣布的「印太經濟架構」（IPEF），這些國家約占全球國內生產毛額（GDP）四成。同時，中國外長王毅親往推銷南太平洋十個島國認可與中國的區域合作協議，鎩羽而歸。

烏國總統澤倫斯基在「香格里拉對話」也有講話，強調「國際社會必須支持任何先發制人的措施，以避免戰爭」。《華盛頓郵報》就此解讀，澤倫斯基雖未明白點名中國，已是烏克蘭政府至今對台灣發表的最堅定捍衛言論。另外，拜登上月底在《紐約時報》發表的〈美國在烏克蘭的「為」與「不為」〉文章，強調美國將繼續幫助烏克蘭，使其在談判桌上處於最有利的位置。

台灣是中國首要併吞目標，所受的侵擾、脅迫、打壓、滲透罄竹難書。中國昨起禁止進口台灣石斑魚，就是最新一招。這一事件，台灣把相關檢驗藥劑的科學數據給了對方，中國卻已讀不回，不但蠻橫，也違背國際貿易慣例。有如外交部長吳釗燮所說，這就是共產黨的做法，購買或盜取他人的科技，然後轉變成武器，與中國做生意只是替他們添加更多彈藥。

台灣面對如此惡鄰，除了在台海安全議題國際化的趨勢中，積極爭取各國相助，強化與安全伙伴的互信和合作，以對抗中國併吞野心，最重要的是從自身做起。烏克蘭給世人最大的啟發，是自助人助，要能挺立於外敵的攻擊，才有可靠的外力支援。從而，台灣須增加國防預算比重，有效調整軍費配置，強化不對稱戰力，向世人展現堅強的自衛意志與決心。同時，台灣內部存在親中勢力，常錯亂敵我關係，與中國隔海唱和，向國際社會發出錯誤訊息；社會上的反美仇日，骨子裡其實是親中。邱吉爾曾有名言︰在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後，你仍得面對戰爭。面對中國脅迫，台灣要摒除幻想，對中國卑躬屈膝以求和平，只是與虎謀皮。

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