自由廣場》不知今夕是何夕

◎ 陳如媜

收到通知，僑委會副委員長徐佳青下周三將訪華府，安排行程之一是頒發「僑務專業獎章」給三位僑界聞人，仔細一看，三人都是國民黨重要人物，其中一位還是國民黨金主，三人都是上週國民黨主席朱立倫來訪時的要角，一時之間不知今夕是何夕，難道國民黨還在執政嗎？

並不是說國民黨人不能得獎，但至少要符合比例原則，怎能讓他們「一黨獨大」全包，難道綠營就沒人對僑社有貢獻？回想國民黨執政時，綠營僑胞從來不曾得過任何獎，遑論由僑委會高層親頒，沒想到，民進黨執政還是同樣情況。

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此位「金主」新進獲得美國「總統獎章」，台灣駐外官方為她敲鑼打鼓大力宣傳，殊不知此獎非常易得，一般平民只要對政黨多捐錢或者當志工就可拿到，但由美國總統親頒就非常稀罕；我認識一位台灣鄉親支持共和黨，曾當過全美亞裔共和黨主席，也是台美人第一人，過去曾三度榮獲美國總統獎章，進入白宮由總統親自頒獎並合照，這種殊榮無人能及，但她從不曾宣揚，少有人知，唉，台灣人就是太謙虛了，不懂得作秀。

另一位曾在美國報紙為台灣寫文章，但他過去也曾在僑社報紙批評台灣；還有一位實在想不出對僑社有何貢獻，最多就是「忠黨（國民黨）愛國（不知那一國）」吧。

說到底也要怪台灣人自己，不懂為官之道，不會請客吃飯送禮和拍馬屁，到頭來還被嘲笑「台灣人自己沒出息」，令人為之氣結。

（作者是美國華府資深媒體工作者）

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