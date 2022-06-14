自由廣場》﹙鏗鏘集﹚蛇油出口轉內銷

◎ 王景弘

政治精算師朱立倫，不遠千里到美國推銷新包裝蛇油，宣傳中國黨自古以來就親美、正牌「親美和中」、「反共」、「九二共識是沒有共識的共識」；反美是民進黨貼的標籤。

賣蛇油靠玩模糊，故弄玄虛，用定義不明話術包裝，以謊言騙人，但他的蛇油成份與無效已路人皆知，乏人問津。

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「親中反美」反映國民黨言行：搞疑美、反軍購、撒豬內臟、嗆美國政要訪台，有目共睹；朱立倫揭的「牌」是「中國」國民黨；洪秀柱更同步在中國與汪洋喊中華兒女，熱舞政治探戈，這是「入中」，豈止「和中」？

「九二共識是沒有共識的共識」，絕不如李登輝總統的「沒有共識」淺顯明確，朱立倫想暗示「沒有共識是經雙方同意」，但中國並未「同意」互不同意，馬英九在新加坡便跪接習近平的「一個中國」共識。

新瓶裝舊蛇油，更騙不了人，二○○七年AIT處長楊甦隸提醒連戰，中國可能改變九二共識的定義，連戰竟稱北京信任國民黨，「雙方已經秘密確定彼此可接受的定義，這項定義不會改變」。

蘇起也向AIT吐實，馬英九二○○七年的公開聲明「故意把九二共識與一中各表相混」，以模糊分歧。蛇油成份紀錄在卷，假藥還能騙人？

台灣民主能獨立生存，關鍵在主權不屬於中國，主權問題沒有模糊餘地，威權統治下人民沒有聲音，尼克森／季辛吉混水摸魚，強奸民意，「認知中國人立場，台灣是中國的一部份」，對台灣人民不公不義。

憎惡民意被強暴的台灣人要「平反」，聲明「台灣不是中國的一部份」，「中華民國與中華人民共和國主權互不相隸屬」，朱立倫卻深陷「一個中國，反台獨」，千里賣假藥，只圖出口轉內銷，管他爛黨，爛主席的罵名！

（作者是資深新聞工作者）

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