自由廣場》向前看 防疫不要還在打上一場仗

◎ 林逸民

在人類歷史上，大多數的傳染病都會隨著病原的傳播，漸漸朝著致病力降低、傳染力上升的方向前進。西班牙流感當年並沒有疫苗和特效藥，因一戰才剛結束，全球也沒有像樣的防疫阻絕措施，但是流行兩年左右，疫情自然消失，但病毒並不可能神秘消失，只是演化出致病力低、傳染力高的病毒株，取代了最初的病毒株，最後感染造成的重症死亡人數減少到人們不在意的程度。

流感病毒目前仍每年季節性傳染，據疾病管制局與美國NIH跨國合作研究，台灣每年估計約有四千五百人死於流感，相較於當前Omicron的致死率，其實是同一級別，但是我們並不會為了流感大費周章、全面性規範社會的所有活動。

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台灣的防疫在最先，因羅一鈞醫師的警覺，提早開始提防，阻敵於境外。第一步阻絕成功，染疫人數少，而能徹底追查確保清零，這是台灣防疫領先全球的主因。

初期病毒株傳染力較低，但致病力較強，全面防堵使得台灣成為一片淨土，但是當病毒在全球演化為傳染力高，也就更不容易防堵。致病力低，因此防堵的社會成本相對更不划算，加上台灣已爭取到普遍施打疫苗的時間，如今，該是往前看，回歸國際社會的時候。

或許因為先前的防疫太成功，或許因為擔憂一次開放民眾無法接受的政治考量，台灣現在卻還在打上一場戰爭。無論是火化風波，還是急診規範造成阻塞，都是清零戰略時代的嚴格規範，在當時是正確，但在已經決定要走向開放時，就造成無數麻煩。

防疫指揮官陳時中每天為了公關危機處理忙得昏頭轉向，最終自己也成為公關危機來源，例如稱1922問題時是外包，雖然的確是如此，但民眾撥打1922是渴望政府負責，給予民眾錯誤的期待，卻又明說是外包，讓民眾覺得像是拿到「安慰劑」。

歐美多國目前幾乎已解除所有防疫措施，像是大型運動賽事、英國女王即位七十周年慶大典，全場都無人戴口罩；台灣領先世界是為了更快與世界合流，因此現在該重新加入世界，不要為了政治考量開放一半反而陷入尷尬，政府應向人民誠懇的說明，重新調整醫療與防疫資源，專注於中重症，相信人民能夠接受。

畢竟，防疫還有下一場戰爭要打，如澳洲流感大增，新加坡也燃起登革熱，現在該是提防下一個疫情的時候了。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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