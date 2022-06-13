社論》面對通膨、缺糧的兩大危機

美國勞工部公布五月消費者物價指數（CPI）年增八．六％，創下一九八一年以來新高紀錄；同時，美國密西根大學公布的消費者信心指數為五十．二，是一九七八年以來最低點。高通膨加上低消費信心，似乎正在形成共伴效應，引發金融市場不斷挫跌，令人憂心美國是否將陷入停滯性通膨。另一方面，烏俄戰爭造成「世界糧倉」烏克蘭農產品輸出受阻，加劇食品價格飆漲，也帶動糧食保護主義盛行，形成全球性的缺糧危機。惡性通膨與糧食短缺成為世界兩大威脅。

以全球政經與地緣政治格局看待，當前的通膨與糧食危機，其實互為表裡、因果，並非各自發展的現象。按理，在主要央行於金融危機時，採行量化寬鬆與購債擴大資產負債表，就應造成通膨。然而，當時中國作為世界工廠對外大量輸出廉價商品，顯然有效壓抑了蠢蠢欲動的價格，化解通膨於無形。不過，美中貿易戰與疫情爆發，產業供應出現斷鏈，全球物流也發生缺櫃、塞港現象，在地生產因而凸顯其重要性，「製造業回流」主張成為全球經貿新主流，全球化出現逆轉。其主要副作用是，工業製造成本增加，例如台積電赴美投資的成本較之台灣倍增；以及糧食、能源、原物料價格飆漲，加上「零碳排放」成為企業經營主流，勢必增加營運成本，在在使得通膨急劇惡化。尤有甚者，中國採取清零防疫政策，不惜封城鎖國，更加深供應鏈與物流的不確定性；而俄羅斯入侵烏克蘭，陷入泥淖戰，黔驢技窮的普廷選擇了將烏克蘭的糧食出口當成「人質」，把能源與糧食武器化，企圖與西方對抗。種種因素匯聚，遂引發全球的通膨與缺糧危機。

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通膨與缺糧陰影籠罩，看似危機重重，但若解決有道，全球經濟的硬著陸顯然可以避免。然而檢視目前針對相關危機的對策，仍然有不足之憾，效用因而受到質疑。以動見觀瞻的美國聯準會為例，若它的加速升息能夠讓通膨降溫，避免停滯性通膨，則不僅美國自救有望，更可帶領全球經濟走出衰退陷阱。不可諱言，以報復性升息對抗通膨乃是一九七○年代的成功經驗，但過程中仍經歷了「停滯性通膨」（經濟衰退與物價飆漲同時存在）所帶來嚴酷的痛苦指數。然則，升息之作用顯然在壓抑需求，亦即讓民眾的消費成本提高，因此減少購物，促使物價下跌。不過，此波通膨的癥結主要在供應面，如供應鏈斷鏈與糧食出口減少，這些是屬於民眾的剛性需求。換言之，即使價格異常飆漲，仍必須消費以維繫生命；這並非炫耀式的消費行為。同樣的，糧食價格上漲也來自供應短缺，並非商人的囤積居奇；升息既不會提高供給，也不可能壓抑需求。尤其，民眾若是在基本生活開支之外，減少其它非必要性消費，將會讓經濟活動降溫，導致企業盈餘減少，反而導致經濟衰退的惡果。因此，升息能否解決當前的通膨與糧食危機，必須予以更深度與周延的討論。

事實上，通膨與缺糧，不只是經濟現象，更是人道危機。通膨與糧食危機，對富國與富人並沒有太大的衝擊，卻會嚴重傷害窮國與窮人，可說是其生存危機。而解決兩者最基本的方法，一是強化生產，其次則是貨暢其流。兩者雙管齊下，使得物資不但充沛，更可便捷送到需求者手中，才能徹底解決這兩個問題。而當前的主要障礙在於生產大量集中於中國，而中國卻採取與西方不同的政經制度，且具有實現紅色中華帝國的野心，這一切都會使它把經貿當成一種武器；此外，普廷自比「彼得大帝」，將俄羅斯侵略烏克蘭視為「收回失土」、「恢復俄羅斯帝國榮耀」，同樣不斷使用能源、糧食等民生必需品作為武器。如此一來，重要的商品、能源、糧食分別落入獨裁者手中，以要脅西方世界。所以，西方國家必須強化生產，開發各種能源與糧食生產，避免其過度集中於敵對國家，被特定國家壟斷，才能在經貿戰爭中立於不敗之地。

面對居高不下的通膨，拜登批評普廷是罪魁禍首。歐盟執委會主席馮德萊恩也批判，繼天然氣、石油等能源後，俄羅斯正在使用「糧食供應」作為武器，意圖在全球糧食短缺危機中得利。然而，在普廷之外，吾人更不能忽視，具有更大野心的習近平，才是世局安定的最大威脅。當前西方國家與中俄的抗衡，不僅是民主與專制之爭，更是一切重要的生活物資之爭。西方國家應記取未能在烏俄戰爭洞燭機先，乃醞成今日通膨與糧食危機之教訓，在未來的印太安全上，堅定信守對抗侵略者的承諾與盟約，方可阻止禍端於未發之先，確保世界的和平、自由、人權與繁榮、福祉。

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