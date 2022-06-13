自由廣場》論台灣、印度南海合作

◎ 王文勝

印度外交部日前表示，外交部主管東方事務副部長庫瑪參與東協資深外交官員論壇，主題聚焦在海上安全合作、防疫與經濟發展，台灣應藉此和印度共同合作推動太平島外交。

台灣在太平島的主權問題，除了中國這個敵人以外，另一個不必要的競爭對手越南，也是必須處理的問題，而印度是最好的和事佬。

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印度的優勢在於他不是南海主權聲索國，東南亞普遍對印度也沒有敵意。對東南亞而言，印度是相對友善的力量，而且又不像台灣常常會因為政黨輪替出現對東南亞不利卻有利中國的南海論述。現在在南海歷史的史料中，保存最完整的就是中華民國國史館和越南社科翰林院。因此只要台灣、印度與越南三方有一定的共識，中國的著力點就會弱很多。畢竟，只要台灣和越南之間共同建立研究南海歷史的常態性學術研究，就可以發現中國是如何在南海問題上扯謊。

印度軍方過去就多次提出台印海巡合作與互訪計畫，並將太平島當作海巡艦艇補給站。台灣駐清奈辦事處在二零一八年就發布一則訊息，處長李朝成應邀出席印度海巡署建置四十一週年「海巡署日」慶祝典禮及茶會，印度海巡署東區指揮官巴格特拉少將也出席了這次茶會，印度海軍退役中將辛格更在二零一九年出席太平島參加海巡署「南援四號」人道救援演練。

東協各國可能會懼怕中國的壓力，但印度連一個中國原則的範疇都刻意不包含台灣與西藏了，目前兩國軍方在華文教育上也有很大的合作。從印度過去的許多立場即可看出，臺灣的海巡對上中國民船和抽砂船等實戰經驗是足夠的，而且也對抗過東南亞的海盜，因此台灣可以提供印度和東協如何取締非法中國船隻，且我國海巡可以在帛琉設立由台、印、帛三方合資的印太海巡中文學校，教導各國海巡軍官或警官中文以及對抗中國船隻時的專業技術等。

之所以設立在帛琉，是因為帛琉和台灣有邦交又有海巡協定，原本就有設立協訓學校的需求；而印度有提供大量資金訓練他國軍隊的經驗，且帛琉又距離印尼、馬來西亞與菲律賓近，菲律賓裔又是帛琉第二大族群，因此可以強化與東南亞的連結。

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

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