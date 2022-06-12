自由廣場》中國禁台灣石斑 依WTO貿易爭端機制解決

◎ 楊明憲

中國大陸以檢疫檢驗為由，一而再再而三的從去年三月對我國的鳳梨、九月對釋迦與蓮霧，以及今年六月對石斑禁止輸入，我國如何因應？

兩岸都是世界貿易組織(WTO)的會員，WTO的基本精神在於促進自由貿易，若有貿易障礙，均應透過談判達成協議加以排除；發生貿易糾紛，也應尋求協調仲裁來解決。

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基於前兩次的經驗，我國雖要求中國提出明確的資訊證據及科學依據，以供我方查證及改善，但都是已讀不回，中方只是利用兩岸檢疫檢驗平台進行單向片面通知，缺乏雙向的溝通與討論。我方不得不在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）例行會議中，提出特定貿易關切，要求中國依相關國際標準，儘速恢復三項鮮果輸銷，但中方並未正面回應我方雙邊技術諮商及科學對話的要求，如今又軟土深掘，再針對外銷高度集中在中國大陸的石斑禁止輸入，令人憤慨！傷害的不僅是台灣農漁民的生計，而且是台灣民眾對於中國大陸的觀感。對於少數所謂不合格的農產品，全面擴大到對於該產業的禁止輸入制裁，中方此般作法實在不智。

既然在WTO的SPS會議得不到回應與解決，我方應積極思考運用WTO的貿易爭端解決機制，也就是基於會員權益，控訴中國打壓台灣農產品貿易的事實。在程序上，我方先向爭端解決機構(DSB)提出控訴，之後必須先與中方進行雙方諮商，中方在我方提出諮商要求的十日內予以回應、三十日內進行諮商、以及於六十日內試圖達成協議；若六十日內諮商協議不成，則我方可進而要求成立爭端解決小組，進行調查、仲裁、上訴及執行確立等步驟。

不過，爭端解決小組的成立，有可能因議事杯葛而擱置，但在負面共識決的議事規則下，只要不是全部的會員都反對，爭端解決小組仍有可能成立。WTO所要處理的係依普遍性規則，以確保貿易環境的可預測性與安定，少數會員受到不合理待遇，有可能其他會員亦會遭遇相同結果，若置之不理，將導致WTO相關規範及協定不受尊重或崩解，因此，WTO也有不得不處理的壓力。

WTO是我國難得參與的國際經貿組織，目前杜哈回合談判雖然遲遲無法達成進一步擴大自由貿易的協議，但至少處理解決貿易糾紛卻是在當年一九九五年成立WTO的重要理由。如果兩岸能互相尊重，共同照顧農漁民，何苦捨近求遠，勞駕WTO呢？希望中國大陸再三思。

（作者為逢甲大學國際經營與貿易系教授）

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