自由廣場》消失的國民黨

◎ 陳唐山

國民黨主席朱立倫接受美國媒體專訪時指出，國民黨從來不是一個所謂的親中政黨，「親中反美」是民進黨貼給國民黨的標籤，而且九二共識是創造性模糊，是「沒有共識的共識」。他的說法顯然是想把國民黨從越走越偏的兩岸立場拉回中間路線，而且有意和馬英九區隔開來，不過卻引來中國國台辦的反批，《環球時報》前總編胡錫進更痛罵國民黨是淪為小民進黨的「百年爛黨」。

站在台灣一體的立場，國民黨被共產黨抨擊，國人本來應該支持他們對抗蠻橫的中共，不過細數國民黨這些年來的轉變，卻讓人摸不清到底哪個國民黨才是真正的國民黨。因為當前的國民黨在台灣主張迎合中共思維的「一個中國」和「九二共識」，對於中共戕害人權的作為非但噤聲不語，反而公然站出來擦脂抹粉；就拿最近的例子來說，先是有洪秀柱親赴新疆幫中國開脫侵犯維族人權的罪責，繼之有馬英九稱頌習近平的「民主言論」，種種荒腔走板的言行儼然就像中共的代言人。但是朱立倫到了美國卻又強調國民黨親美反共、從來都不是親中政黨，這種說法又跟民進黨的一貫主張若符合節。

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當我們看到國民黨在台灣有點像共產黨、到美國又近似民進黨的弔詭現象，立場切換速度之快，宛如川劇變臉，不禁喟嘆原來的國民黨到底跑到哪裡去了？我們從小到大看到的國民黨，是高舉反共大旗的政黨，長年在台灣實施深入人心的反共教育；當世人都看透中共本質的時候，國民黨卻墮落成共產黨的小弟，從以前的誓不兩立龜縮到後來的唯唯諾諾，如果當年和共產黨血戰的國民黨人看到這些徒子徒孫的作為，想必感慨萬千！

從反共到親共是日積月累的結果，不是一夕造成的突變，主要關鍵就是國民黨主席連戰敗選後到中國高喊「聯共制台獨」的言論後，國民黨就一路倒向中共，不但言論越來越親共，連國民黨高官和退役將領都絡繹於北京的朝覲之途，從而創造了一批仰承中共鼻息、游走兩岸撈取政商利益的新買辦，國民黨內如果還有人堅持反共，不是沉默不語，就是黯然離去。

當然，國民黨的中心思想要怎麼變是他們的家務事，何去何從也不勞外人操心，不過相較於看似共產黨扈從的自我矮化，反共的國民黨還是比較有格調一點。

（作者為前外交部長）

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