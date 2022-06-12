自由廣場》我告發徐榛蔚圖利傅崐萁的證據

◎ 陳財能

本年三月二十五日，本人在《自由廣場》以「徐縣長，醬油錢誰出的？」向花蓮縣長徐榛蔚公開提問。

花蓮縣長徐榛蔚涉嫌貪污事由，源於國民黨北市議員徐巧芯今年三月接獲該黨年輕黨代表陳情，而向該黨中央考紀會具名檢舉且提供證物，指出傅崐萁競選中常委贈送黨代表醬油禮盒和匾額涉嫌買票。傅崐萁向該黨中央考紀會陳述「醬油是花蓮縣長徐榛蔚贈送，不是他送的」及「匾額是花蓮縣漁會送的」。基於無罪推定，本希望徐縣長能公開澄清「醬油錢誰出的？」但是，事隔八十多天，徐並無任何回應。因此，本人從政府電子採購網取得相關事證，已於六月二日向花蓮地檢提出「花蓮縣長徐榛蔚貪污以圖利傅崐萁」的告發。

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根據花蓮縣政府行政暨研考處於「民國111年1月21日決標公告，標案案號SK1110000011，標的分類為財物類，以限制性招標方式，辦理111年度加強公務和諧聯繫 － 春節禮品 － 醬好四寶禮盒採購（開口契約）」之採購案，向「一品醇商號」以五十九萬元採買一千組醬油禮盒。再經比對自國民黨黨代表所提供貼有「花蓮縣長徐榛蔚敬賀」的醬油禮盒，與花蓮縣政府招標的公有財物一致，顯現「圖利傅崐萁」之事實關聯。據此，本人向檢察官請求偵查徐榛蔚、傅崐萁、時任處長張逸華及國民黨考紀會和黨代表。

根據傅崐萁說詞證實「醬油是花蓮縣長徐榛蔚送的，且以中國國民黨黨代表為特定對象」。這是本人提出「花蓮縣長徐榛蔚貪污圖利傅崐萁」的關鍵，因為，若醬油來自花蓮縣政府的公有財物，就涉及貪污。當記者們向徐榛蔚詢問時，徐臉色大白、一言不發，由現任行政暨研考處長吳昆儒回應，吳證實有此公有財物之採購，但辯稱「這筆醬油禮盒採購案，縣府內部並無特定贈送名單」。

徐榛蔚和傅崐萁具配偶關係，從身份看有「花蓮縣長徐榛蔚圖利傅崐萁」及「徐榛蔚圖利傅崐萁」兩個事實辨證。因此，傅崐萁證詞與現任行政暨研考處長吳昆儒回應的關係和關聯，正是檢察官必須查明「花蓮縣長徐榛蔚貪污圖利傅崐萁」的關鍵所在。

（作者為花蓮公民，政治評論員）

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