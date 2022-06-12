自由廣場》我不同情誠品

◎ 黃惟冰

誠品信義店傳出因房東不打算續約，將在明年租約到期後吹熄燈號。對此，不僅誠品高層親自出面向房東統一集團喊話，也有不少輿論表示惋惜。但，筆者認為誠品不需要被同情。

首先，誠品作為台灣規模最大、最有知名度的書店，又是上市公司，絕對有、也應該有在商言商的本事。換言之，租約問題就用租金解決，至不濟就是另起爐灶。

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相較之下，許多小型書店、獨立書店，他們的存在更是台灣維繫言論自由、公民社會與地方創生的重要關鍵。但，在出版相關產業劇烈轉型，大型書店與網路書店大打價格戰的過程中，他們欠缺足夠的財力與知名度對內進行調適，對外擴張版圖，往往只能載浮載沉。這些小書店，才是需要更多社會關注的角落。

此外，自從誠品將商業版圖擴張至中國及香港後，特定書籍在誠品遭到下架的情況就不斷出現，包括《殺佛 十世班禪大師蒙難真相》、《天葬：西藏的命運》、《聽說西藏》等等都面臨同樣命運，罄竹難書。想必是誠品基於商業考量，不敢得罪北京當局，因此選擇進行自我審查，想要悶聲發大財。這樣的書店，跟中國其他書店又有何不同，值得台灣人額外的情義相挺？

筆者與許多台灣人一樣，都曾在深夜的誠品書店流連忘返，並視之為台灣文化生活的精華與代表。那樣的日子已經過去了！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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