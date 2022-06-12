自由共和國》蕭新煌／真話？官話？瞎話？有關台海關係三種論調

美國官僚愈是說官話，我愈相信拜登說了三次的「這是我們做的承諾」，的確是真話。（美聯社檔案照）

蕭新煌／總統府資政

朱立倫在美說過或無能力說的這些話，很難讓我相信他說的是「真話」，可能只是介於國民黨的「官話」和「瞎話」之間。（取自國民黨臉書）

台海軍事的緊張情勢，隨之二月開戰的俄烏戰火，愈來愈受區域和國際間的重視；而論述也愈來愈具體和明確。大致說來，公開發言的大多是擔心和警告中國片面武力侵台和公開以不同方式支持台灣的獨立自主地位不受破壞。持這種論調的也都很清楚的表明出以下立場：

一、台灣是事實獨立的國家，不隸屬中國；

二、中國的「一中原則」，是一廂情願且具侵略性的說辭；

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三、台灣是民主強韌、經濟強勢的國家；

四、台灣的政治與經濟處境，一旦遭破壞必然牽連整個區域，甚至全球，所以必須出手幫助和維護台灣。

五、台灣的未來是台灣的事，也只有台灣人可以做決定。

是以上這五點論點，說盡了台灣人的集體意志和認同，能這麼說的台灣人和國際人士，當然就是說了「真話」！拜登總統在東京的「軍事衛台」和安倍前首相的「台灣有事，是日本有事」就是明顯的兩個例子。

也因此，我注意到最近有三個很有價值的國際民意調查，其結果也呼應上述我說的「真話」。第一是日本經濟新聞在五月底公布的日本調查，有九成的日本人認為日本有必要為「台灣有事」做必要準備，其中四十一％表示支持修法以提高日本的應對能力，五十％主張應在現行法律比範圍內進行可能的準備。

第二是歐洲知名智庫「全球安全」的年度報告中加了「台灣地位調查」。結果顯示，有四十一％的中歐東歐九國人民，認為台灣是「獨立國家」，廿一％表示是「爭議國家」，有十三％認為是「中國一部分」，其餘廿五％表示「不知道」。九國中，認為台灣獨立國家的最高比率是捷克人民（五十九％），次為愛沙尼亞（四十九％），立陶宛（四十六％），斯洛伐克（四十二％），最低的是保加利亞和羅馬尼亞均只有卅一％。可見與台灣國家交流多的國家，對台灣的確認識也較高。

第三是丹麥智庫「民主聯盟基金會」和德國民調機構合作，在全球五十三個國家調查了五萬三千人的民意反應。其中一項結果顯示，在五十三國當中，除中國外，有一半（廿六國）的多數受訪者贊成，如果中國入侵台灣，就應跟中國斷絕經濟關係，這些國家包括美、日、南韓、德等中國主要貿易夥；他們佔中國貿易總額的五十三％以上。

可見，台灣的處境已愈來愈受到全世界人民的同情和支持，真可謂「吾道不孤」。以上這些全球公民所表達的意見也說出了對台灣的「真話」！

至於在拜登總統三次回答如果中國侵略台灣，美國會軍事行動援助之後，美國白宮或國務院也都隨後為之緩頰，說美國對台政策沒變，但卻又不正式否認會出兵助台。看來不過是美國的「官話」，既不駁斥拜登的「真話」，也不敢說假話，只好複誦一遍「官話」。美國官僚愈是說官話，我愈相信拜登說了三次的「這是我們做的承諾」，的確是真話。

也同時在這陣子，中國官方也被逼得一再重複所謂的「一中原則三段論」和所謂「主權獨立」、「領土完整」的「核心利益」云云。坦白說，中國的「核心利益」不過是為對外併吞台灣和擴大其國際野心，以及對內蒙蔽反民主、反人權等惡行所說的「瞎話」。

說瞎話的還有馬英九，他在六四天安門事件卅三週年的場合，竟然因為聽到習近平說了有中國特色的民主有助於建立法治社會這類的話，就誇稱習近平的思考方向正確。

殊不知習根本不知「民主」和「法治」為何物；在中國共產體制下，也根本沒有民主（只有專制）和法治（只有人治和黨制）。馬英九在六四祭日所說的如果不是瞎話，那是什麼？尤有甚者，前國民黨主席洪秀柱、新黨主席和急統名嘴日前在中國的發言，更是跑到敵國去迎合說瞎話。

至於朱立倫在美國那幾天的公開談話，如「國民黨親美絕對不會改變」、「九二共識是沒有共識的共識」、「民進黨貼國民黨親中賣台標籤」，卻無視九二共識和一中各表已死，只剩下赤裸裸的「一中下的併吞台灣方案」。也更無力回應在全球對抗中國的局勢下，如何「親美又近中」。

朱立倫在美說過或無能力說的這些話，很難讓我相信他說的是「真話」，可能只是介於國民黨的「官話」和「瞎話」之間。也許等他回台灣之後，就可真相大白。

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