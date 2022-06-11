自由廣場》朱立倫身上的九二幽靈

◎ 陳建志

中國國民黨黨主席朱立倫6日在拜訪美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）後接受媒體詢問關於九二共識時，他回應說：「九二共識是創造性模糊，是沒有共識的共識（non-consensus consensus），還是目前我們所需要的。如果在沒有更好的方案以前，我們還是用這樣的方式希望持續交流。」

朱立倫這番話並不是在對美智庫的演說中或是在拜訪國務院官員時向美方提及的，而是在回應媒體提問時的發言，顯然含有對台灣內宣與向中國釋放訊息的用意，因此我們仍有必要再次回顧九二共識的緣起與後續衍生的效應。

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九二共識是曾擔任陸委會主委的蘇起在2000年初中國國民黨首次輸掉總統大選後，為制約民進黨上台執政後的兩岸路線，刻意挖出1992年辜汪會談的陳年歷史，並擅自做主的解讀為1992年10月在香港的辜汪會晤中，兩岸均同意建立一個以一中精神為原則的共識做為兩岸未來交流的基礎，並將此共識稱之為九二共識，以要求民進黨政府在處理兩岸事務時必須持續依循此前提。這樣的說法當然馬上得到中共的歡迎，但中國國民黨沒有向國人交代清楚的是，雖然中國國民黨將九二共識定位在一個中國各自表述，但中共對九二共識的解讀其實是強調兩岸一中且這一中指的就是中華人民共和國，屬於對台統戰的立論之一。

22年後，從朱主席的這番發言可看出中國國民黨仍然想拿這個共識當作兩岸交流的指導原則，即便朱立倫自己都知道這是一種沒有共識的共識，試問拿一個沒有共識的共識來與中共這樣的政權交流豈不危險？回顧歷史，我們可以看到九二共識的荒謬性：

1.1992年台灣仍處於威權體制的末期，彼時不但國會還未全面改選，連總統也還未全民直選。在一黨專政的時代，請問台灣的辜振甫有什麼民意代表性可言？他在那個時空點能代表全體台灣人與中共接觸嗎？還是他只代表了中國國民黨威權法統的意志？

2.如果辜汪兩人真的有在1992年訂了什麼共識，請問有沒有白紙黑字正式的文件紀錄？在商場上，我們都曉得在兩方正式簽約之前若已有共識，可以先簽訂一份「合作備忘錄」做為雙方意向的確認。英文稱此文件為MOU（Memorandum of Understanding），做為雙方在初步討論後所留下的第一份同時具名的文件。雖然MOU不具正式法律效力，但起碼是白紙黑字的證據。請問1992年辜汪會談的MOU在哪裡？

3.不僅沒有MOU，還要問的是，辜振甫與汪道涵會面後辜老是否有向台灣首次全面改選後的國會進行報告？業務經理出門談合作案，回公司後總該向主管們進行業務簡報吧？請問辜振甫有這麼做嗎？我們的立法院可以找到這樣的紀錄嗎？

4.假設真有九二共識這個東西，且重要性非比尋常，那麼為何從1992年10月到2000年4月這9年之間，根本沒什麼人在討論？中國國民黨也沒有在這段期間向國民做過任何宣傳與解釋？這麼重要的東西長達9年乏人問津，卻在2000年民進黨一上台就被拿出來討論，豈不怪哉？

5.如果一個沒有MOU文件，也沒有在台灣的國會裡留下討論或追認的紀錄，那到底要如何證明或還原所謂九二共識的真實性呢？看來只有請當事人辜振甫與汪道涵出來說明一途，但可惜這兩位會談的主角都已在2005年駕鶴成仙了。既然兩人都已不在世，中國國民黨怎麼能代替二人定論呢？

6.如果九二共識如此重要，那也請中國國民黨和中國國台辦在宣傳九二共識時起碼口徑要一致，不要這邊說是一中各表（中華民國與中華人民共和國各自表述），那邊卻說是兩岸一中（一中就是中華人民共合國）。國共口徑不一致，不就證明了九二共識的無效性？

7.重點是今年已經2022年了，中國國民黨卻一直要拿一個在上一個世紀無法判定真偽內容且缺乏法律基礎的東西來強迫內銷，並老是嚇唬台灣人民唯有九二共識能做為兩岸交流的基礎，台灣不承認九二共識就代表台灣不願釋出善意，因此無法創造兩岸和平相處的基礎。請問中國國民黨這麼做不是在製造恐懼嗎？試問男人可以在長大後跑去對一位幼稚園時的玩伴說「因為30年前妳說要當我的新娘，所以現在妳一定非得嫁給我不可」這種話嗎？

總而言之，九二共識就是馬戲團裡騙人的戲碼，朱主席若真想帶領中國國民黨起死回生，除了必須有勇氣摘掉黨名「中國」二字，重新以本土政黨之姿向台灣選民立約之外，也應徹底拋棄九二共識這個虛妄的詞彙，務實地提出該黨基於台灣主權不可侵犯的兩岸論述。否則九二共識只會永遠成為壟罩在中國國民黨身上的枷鎖，不但騙不到任何台灣的青年世代，反成為該黨永遠無法翻身的魔咒。

（作者服務於資通訊產業）

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