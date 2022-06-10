自由廣場》選修課百花齊放，預算夠嗎？

◎ 胡嘉智

這是一位高中端資深老師的觀察：「一○八課綱下許多選修課程需要投入更多師資，本土語言、國防教育、藝術生活、生命教育的新課程需要師資，而教育部只讓學校以總員額方式去處理師資問題，而不增加師資，所以就造成了：

一、多數老師超鐘點嚴重而降低教學品質。

二、排擠各科教師名額。

三、家長、學生、教師對學校行政的不滿。

這樣的排擠現象，也出現在松山高中裁減生物科老師的事件上。

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一○八課綱下，課程選修要百花齊放，但教育部給足足夠教育預算了嗎？據了解，高中端選修課一小時若給四百多元，這個金額足以產出優秀課程嗎？

無獨有偶，近日高教工會也指出台灣高等教育經費占GDP的○‧九三％，輸給OECD。望請立委們也能關心是否整體義務教育預算，加上一○八課綱要選修課百花齊放下，是否預算不足？特別是滾動式修正的高中端。

面對學生多元選修的需求量，教育部若只以總員額管制，讓高中端自行想辦法，是否會讓高中優秀代課老師，跟大學端專案教師爭議事件一樣地複製世代剝奪？而這樣的世代剝奪現象，教育部已經被監察院糾正。

對所有教學現場的優秀教師而言，應該都支持多元選修課程百花齊放，但也衷心拜託教育部要給足足夠資源！

（作者為世新大學副教授，松山高中家長會副會長）

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