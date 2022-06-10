自由廣場》（青年時評）夏波與朱立倫

◎ 林子堯

中國國民黨主席朱立倫訪美行程，見了俄亥俄州的共和黨籍美國聯邦眾議員、美國國會「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）。但年初陳以信才因為訪美見過夏波議員，遭中國痛批為「暗獨」，此次朱立倫再次會見夏波議員，不單是二踩中國痛處，更讓人疑惑朱主席是否真心要走「親美反中」路線？

夏波議員長年來都是堅定的挺台國會議員，是台灣連線的重要成員。筆者曾在二○一四年訪美參與FAPA活動，在華府聆聽夏波議員演講，深受他對台灣的支持所感動。他曾在美國舉行的台美關係聽證會上，呼籲美國應給台灣安全上的保障，更要求美國政府應將AIT處長任命提升至國會同意，也呼籲美國正名台灣駐美代表處名稱。

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夏波議員也很重情義，他曾在阿扁總統任內訪台，並將當年與阿扁總統合照掛在國會辦公室內。馬政府時代，他更特地訪台了解阿扁在獄中情況。正因為如此，陳以信訪美見夏波議員，才會招致中國人民政治協商會議全國委員會旗下的《人民政協報》批評，朱立倫不可能不知其中關鍵。這次訪美行，恐又再添一筆。

二○一五年朱立倫初任黨主席時，就立刻赴中舉辦「朱習會」，習近平甚至特別排開行程，因為當時外界普遍揣測朱將參選總統。沒想到朱習會後，朱立倫立刻宣布不選總統。這次朱立倫再給中國難堪，不禁讓人疑惑朱主席是否真鐵了心要與中國分道揚鑣？

若真要走「親美遠中」路線，朱主席應先為去年反美豬道歉，同時也應該取得國民黨內路線共識。台灣日前才與美方開啟「台美21世紀貿易倡議」，朱主席雖說歡迎，但黨內卻砲聲不斷，顯與其不同調。而朱立倫先前已在桃園市長提名弄得滿城風雨，去年公投大敗又遭黨內看壞，這次訪美若又惹中國，恐讓親中勢力更加不解與不滿，「國民黨的選民不是美國人」聲音已出。未來朱主席即便挺過年底大選，二○二四之路恐還充滿變數；難獲中國信任的朱立倫，若無法確立並鞏固黨內親美主軸，總統路上仍將布滿荊棘！

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士，高雄市民）

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