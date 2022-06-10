自由廣場》郭董肖像遭冒用行騙談網路安全

◎ 莊佳瑋

網路詐騙廣告已經猖狂到冒用郭台銘先生的肖像，以一個看起來完美無瑕的投資計畫，企圖欺騙民眾加入會員進行「假投資詐騙」。然而令人心灰意冷的是，無論點擊多少次反映內容不當，這則廣告過一段時間還是會出現在我的瀏覽器上。

據高檢署的統計，詐欺案件不僅在各地檢察署偵查新收案件中連續五年蟬聯榜首，而且與第二名的差距越來越大，到今年四月已經是第二名毒品案件的兩倍有餘。「科技力量增加生產力的說法」在詐欺集團同樣適用，通訊設備讓他們可以異地行騙，而網路讓他們毫無限制地散發詐騙訊息，毫無國法的等待下一個無辜民眾，然後吃乾抹淨。

請繼續往下閱讀...

如果在電線桿張貼貸款小廣告，會被移除然後開單處罰；發現了詐騙人頭帳戶，可以透過165進行帳戶警示、凍結被騙的款項。但是看著一則又一則的詐騙網路廣告、詐騙臉書發文、詐騙LINE帳號，執法機關唯一能做的，只有透過偵查犯罪揪出背後行為人、等待網路事業良心發現將犯罪者的帳號停權，而沒有任何事前預防的輔助法規。ESG的口號喊得震天價響，但是網路內容安全的領域，在多數網路事業巨頭眼裡，彷彿如同公海一般，瀏覽者得「隨人顧性命」。儘管Google宣布即日起金融服務廣告主必須先取得金管會授權，才能刊登相關廣告，但是道高一尺魔高一丈，哪天詐騙集團改刊登提供兼職工作的詐騙廣告，Google就得改要求勞動部許可才能刊登廣告？

僅憑網路業者的單方自律，顯然不足以應對詐騙集團的狡猾，因此今年已經可以看到許多歐美國家開始進行相關的法規再造。例如英國審議中的網路安全法（Online Safety Bill），從多面向課以網路業者事前與事後的審查及移除義務；美國也有兒童網路安全法案（Kids Online Safety Act）的提出，雖然是從兒童的角度出發，但與時俱進地從社群軟體著手進行管制。這些法案不僅宣示網路「內容安全」，也是「資訊安全」的一環，更不約而同地藉由主管機關以及相關規範的設置，用以監督網路業者是否已經盡到內容審查或是內容移除的責任，其制度邏輯相當值得我國省思。

即將上路的數位發展部，其組織法第二條第五款即已宣示執掌包括「國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等相關事項之擬訂、指導及監督」，按照前述說明，自得針對網路資訊內容安全的領域，進行監督及立法管制。期待能有一天這些詐騙網路訊息，能夠在適當的法律框架下及時阻斷，保障民眾享有安全、安心的網路環境。

（作者為苗栗地檢署主任檢察官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法