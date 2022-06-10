自由廣場》從謝金河的LINE說起

◎ 魏世昌

財信傳媒董事長謝金河不只一次在臉書發文表示，有詐騙集團冒用他的名字，在社群媒體平台上招搖撞騙。其中最讓他哭笑不得的是，有次他找人喝茶，要跟對方加LINE，結果對方竟然說他加了自己的LINE很久了，謝金河說以前兩人沒有見過，怎麼會有他的LINE？原來對方有投資股票，加的是詐騙集團仿冒他的名字的LINE！

根據知名防詐陌生來電辨識軟體Whoscall統計，二○二一年的台灣，因隨著股市熱潮延續，使得「股票投資」類型的詐騙總量竟高居世界第一，其中與投資有關的詐騙電話或簡訊佔詐騙總量逾六成，堪稱「投資詐騙元年」！

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此外，商業周刊近期也以「一支手機 偷走我的人生｜電信商變詐騙破口！全球每年恐被偷走1.4兆」為封面故事，講述受害者如何慘遭詐騙，蒙受重大損失。更可怕的是，詐騙手法不斷在進化。過去電話詐騙只是亂編故事矇騙，但現在常會假借券商、看盤系統商、理財達人，甚或銀行高管的名義，以「推薦股票」為號召標的，以達其詐財目的。

預防被騙，早已不是沒貪念、不點可疑連結就沒事，在個資外洩且被不當使用的情況下（當網購、社群、網路銀行等便利工具成了新型詐騙的溫床，歹徒光靠他人的購物清單、社群貼文等個資就能騙），一不小心就會受騙上當而不自覺，輕者賠錢了事，重者甚至身心交瘁以致家破人亡，悲慘案例不勝枚舉。

稍可安慰的是，近日Google表示，將去年九月由英國起始的「金融服務廣告驗證計劃」推行到包含台灣、澳洲、新加坡等國家，亦即台灣的金融服務廣告主，必須取得金管會授權、並完成Google的廣告客戶驗證，才能開始推廣他們的產品和服務。將有助於Google使用者在網路上不受金融詐騙危害。

不過，若要杜絕詐騙橫行，仍有賴警政單位盡最大力量全力打擊詐騙集團，立法者也應檢討現行法令，補強修法，與時俱進，以更符合社會公義的刑責，來嚴謹防範嚴重危害社會秩序、百姓生命財產安全的詐騙犯罪。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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