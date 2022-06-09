自由廣場》從F-16趴機談交機接收

◎ 胡堯法

夏威夷消息：六月六日當地時間下午二時四十五分，一架F-16A（機尾序號是93-0817，換算國軍序號應為6716），隸屬於中華民國空軍部署在美國亞利桑那州路克空軍基地第21中隊，原先預計台灣八日返台進行性能提升，在降落夏威夷檀香山國際機場時，因鼻輪無法伸放，飛行員靠主輪降落，機頭著地受損，所幸無人傷亡。該架戰機是外包給美方保養、維修，所以維修費用預計是由美方買單，但誰是冤大頭收一台事故「車」？

筆者在民航服務期間，曾擔任新機引進、飛機轉換公司、飛機進廠大改等接收事宜多次，對F-16A在美趴下頗有感觸。出廠飛機要交接前，所有飛機系統要測試後才放飛，尤其起落架系必需頂起（AIR MODE）測試，新機更要飛行驗收，最後駐廠代表及隨行機務才簽收。資料一翻兩瞪眼，該誰負責，賴不掉。挖出四則案例供讀者比較：

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●國籍某航空第一架飛機「土煞」，在美國交機時，一飛行員（主導買賣者）收賄放行，另一飛行員及機務不知情，堅不放行。因此交惡。一架問題機，原本一週的飛行，延途竟搞了一個月修修走走，老闆因此機後來破產。

●國籍某航空新機引進ATR 72-600型機，在法國出廠時就有問題，接機人員卻簽收了，返國途中發生兩次重大問題（與後來基隆河墜機同情況），沒有向法方抗議。最後該機因再次發生故障加上機組人員處置錯誤墜毀。該公司亦宣告結束營運。

●中興航空新機引進HAWKER 400 XP型機，第一架飛機交機時，機務工程師驗收查覺有瑕疵，堅不簽收（拒賄），雖延後但收到符合安全之飛機。

●馬公航空新機引進BAe-146型機，英方裝上瑕疵品發動機，造成輸出馬力不對稱。機務工程師要求更換，堅不簽收。英方自知理虧遂更換新件。

上述案件，不論軍民航機接收時，務必本著良知與充足學識學能，堅持安全正確程序，則必保飛行安全及生命。

（作者為退役飛官，電視航空評論員）

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