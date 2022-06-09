自由廣場》（金恒煒專欄）「沒有共識的共識」=沒有笑話的笑話

中國國民黨主席朱立倫敲鑼打鼓訪美的口號是「重返美國」；「重返」兩字吃緊，口號後的潛台詞是「斷裂」，也就是承認過去國民黨與美國的關係形同斷絕，現在要「重新」接頭。所以訪美是政治的姿態也是宣示，不只是向美示好，更重要的是利用美國洗掉「反美親中」的「標籤」。

朱立倫到華府智庫布魯金斯學會發表演說後受訪強調：國民黨從來不是一個所謂親中的政黨，之所以被認為「親中反美」，是民進黨貼給國民黨的標籤；朱立倫的六字訣是「不反美不親中」。國民黨「親中」是民進黨給貼的標籤？中國國民黨的黨名即是「中國」，「中國」是國民黨的符號，故而問題不在「親」不「親」，在「是」不「是」。

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當然，符號與所代表的事物可以歧出，國民黨能夠辯解說只是以中國為「名」，不代表「是」中國，用學術一點的話說，「中國」只代表形象的「能指」（signifier）而不是代表其意義的「所指」（signified）。然而黨內不斷有聲音主張把中國黨改成台灣黨，甚至端上「中常會」討論。先不講論辯如何，朱立倫堅決反對「脫中」，原因呢，「這會讓所有民眾覺得國民黨從此斷絕跟兩岸或過去歷史的連結」，所以朱立倫強烈「親中」是有案可稽的。

那麼如何解「九二共識」之套？虧他拈出「沒有共識的共識」。然而剔除虛偽浮詞，究其實是「無共識」三字而已；沒有「共識」下，國民黨偷偷用「各」表，共產黨大咧咧炮製「原則」，從而弔詭的反證了「九二共識」是國共兩黨的世紀大謊言。為了掩蓋「無共識」的說法，朱立倫自以為聰明的挪用美國「一中政策」相比附。問題是，美國的「一中政策」在否定中國的「一中原則」。美國與中國在「一中」上「無共識」，不必幹偷雞摸狗的勾當。

朱立倫為什麼非把「親中」連上「反美」，非一起表態不可？用朱立倫的話「兩岸或過去歷史的連結」，「親中」與「反美」遂成一個銅板兩面。國民黨內「親中反美」的調調從馬英九到洪秀柱、韓國瑜、盧秀燕……，斑斑可考。朱立倫剛抵美不久，馬英九在臉書上斥責民進黨讓台灣陷入「不自由的民主」。抨擊執政黨是民主國家常態，說台灣是「不自由的民主」也是法所不禁，但馬英九的卑劣在拉低台灣、捧中國臭腳，稱揚習大大「最大限度保障人民當家作主，依法治國」，什麼鬼話！中國建政以來奠定了「人民為共產黨服務」的鐵律，自毛主席開始，從不把民主、法治、人權放在眼中，毛、習的鞭子早把人民抽死了。馬英九作賤「舔中」就像諛墓文，喪家喜歡就好。不過打臉朱主席才有看頭！馬英九抨擊台灣是「不自由的民主」，朱立倫則說「台灣在中華民國憲政體制中落實民主」，朱固然不像馬賊（賊，動詞），但把台灣的民主歸功於「中華民國憲政體制」？有沒搞錯？沒有經過多次「憲改」，台灣還能開出民主之花？只透顯朱立倫除不了魅。

朱立倫是不是努力換軌？改變國民黨的中國體質？「與其進也，不與其退也。」我們歡迎，只是弱勢主席扛得起來嗎？戲碼開出了，唱得下去嗎？這才是看點。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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